围绕激发市场主体活力持续发力（大家手笔）

从“留得青山，赢得未来”到“青山常在、生机盎然”，最近两年的《政府工作报告》连续对激发市场主体活力提出要求、作出部署。激发市场主体活力被置于如此重要的位置，至少有三点原因：首先，市场主体是国民经济的细胞，在整个国民经济体系中居于基础环节。市场主体好，国民经济才会好；市场主体兴，国民经济才会兴；市场主体安全，国民经济才会安全。激发经济活力、维护经济安全，首先要激发市场主体活力、维护市场主体安全。其次，在经济领域，“黑天鹅”也好、“灰犀牛”也罢，应对其所带来的各种风险挑战，市场主体首当其冲。防范和化解风险，需要从防范和化解市场主体风险做起。第三，历史和现实经验一再表明，在各种风险挑战面前，尤其是在极端情况下，保证经济正常运行和社会大局总体稳定的基本前提是保住、稳住市场主体。只有“留得青山”，才能“赢得未来”；只有“青山常在”，才能“生机盎然”。倘若市场主体出了问题，经济运行往往也会出现问题。

回顾一下2020年以来围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务所走出的轨迹，就会看到，无论“六保”还是“六稳”，都是建立在保住、稳住市场主体基础之上的。比如“六保”，在其所覆盖的保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转中，保市场主体的地位十分重要。其中的基本逻辑在于，只有保住了市场主体，才能保住居民就业；只有保住了居民就业，才能保住基本民生。以此为基础，才能保住经济基本盘，进而保住粮食能源安全、保住产业链供应链稳定、保住基层运转。

去年以来，我国为应对新冠肺炎疫情冲击、稳定经济增长，围绕激发市场主体活力持续发力，取得了明显成效。减税降费便是一个十分突出的例子。不同于以往，疫情冲击之下的减税降费操作，是以市场主体为中心、围着市场主体转的，是奔着为市场主体降成本的目标去的。这主要表现在：其一，在给谁减降税费问题上，锁定的主要是企业，明确重点减降的是涉企税费。其二，在减降什么税费问题上，锁定的主要是企业缴纳的流转性税费而非所得性税费，明确纳入减降范围的主要是发生在生产经营过程中的增值税、社保费而非利润分配环节的企业所得税。其三，在以什么方式减降税费问题上，锁定的主要是制度变革而非政策调整，除了阶段性减免社保费等属于临时性支持政策，其他减降可适用的时间具有稳定性和长期性，而非阶段性、临时性。

保市场主体就是保住经济社会发展根基。从某种意义上可以说，在疫情冲击面前，正是因为我们将政策调整、制度变革的主要聚焦点放在了市场主体身上，直接面向市场主体出台政策，围绕市场主体实施改革，夯实了市场主体这个支撑发展、应对经济运行困难的基础，我国经济社会恢复才能走在全球前列。只有把市场主体作为深化改革的重要着力点，促进其进一步恢复元气，进一步增强活力和内生动力，才能持续巩固经济恢复性增长态势，为经济持续健康发展奠定坚实基础。

所以，构建新发展格局，必须统筹好市场主体发展和安全，把新发展格局建立在市场主体发展和安全的基础上。这是其他方面发展和安全的重要基础。在当前及今后一个时期，统筹好市场主体发展和安全、下更大力气激发市场主体活力，是必须抓紧抓好的重要工作。

（作者为中国社会科学院副院长）

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 09 版）