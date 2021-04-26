天空中隐约闪烁着几颗散落的星，大地一片漆黑，万籁俱寂。远远望去，渔码头旁电线杆上挂着的节能灯，正在一闪一闪地发出微弱的光亮。

刚刚凌晨时分。

老李跟村里的伙计们打着手电筒朝码头走去。那里有他们的捕鱼船，一色的“大马力”，是这两年才更新的。转眼已是4月，今天是个特殊的日子——“鲅鱼节”开幕。老李要跟伙计们去海上捞上一把，一方面新鲜鲅鱼能卖个好价钱，一方面也想捕条大鱼，夺个“鲅鱼王”炫耀炫耀。

春暖之日，风浪也给面子，二十多海里，两个小时就到了。撒网，放漂，上千米的流网顺着船帮缓缓滚进大海，滚圆的浮漂在夜色下闪着白色的光，伴随着涌浪上下起伏。没过多长时间，老李他们便开始收网。4月是青岛当地鲅鱼洄游的最好季节，鱼群特别活跃，有时候，一网几百斤不在话下，运气好的话，上千斤也有可能。

老李的运气不错，这一网下去估摸着怎么也有个三百来斤。收网，马上打道回府，赶上“鲅鱼节”开幕，正好不耽误。

码头上已是锣鼓喧天，人山人海。歌声响起，舞蹈跳起，欢乐的人群连成一片，商贩们更是早已支棚搭架，在摊位上摆好大小不一的鲅鱼，正在卖力地吆喝着。

老李和伙计们刚把鲅鱼抬上岸，“呼啦”一下子人就围了上来。“是本地鲅鱼吗？”“多少钱一斤？”有人问。还有两人直接喊道：“有多少？便宜点，全包了！”

“大的四十，小的三十。”老李跟伙计们在船上就已商量好，价格不高不低，定个良心价。

这时，迎面走来一位渔民，跟老李打招呼：“捕着大鱼了吗？”老李有些遗憾地摇摇头。“来年再努力。今年的‘鲅鱼王’不赖，二十二斤，一米四长，比前几年都长都重。”对方安慰老李，接着又说到了今年的“鲅鱼王”。“三百多斤的‘巨无霸’看来是捕不到了。”老李略带惋惜地说。老李说的“巨无霸”是四年前的事，当时有渔民捕上了一条两米半长的大鲅鱼，创了历史最高纪录。“事在人为。谁能想到这鲅鱼能成了咱渔民的发财之鱼，谁又能想到原先的习俗能成为今天的节日？”那位渔民看着热闹的人群，若有所思地感慨道。

鲅鱼是海洋里生长的鱼类，学名为“蓝点马鲛”。它的体态光滑娇美，呈纺锤形状，背部为蓝黑色，有许多蓝色斑点，腹部为银灰色。鲅鱼流线型的身体游动起来速度极快。虽然无鳞，但跃出水面时那光滑的身体也会“鳞光”闪闪，非常漂亮。上世纪六十年代以前，鲅鱼并不是主要的捕捞鱼种。那时渔民们出海捕到鲅鱼也多是“无心插柳”，意外所获。后来，因为其他鱼种逐渐减少，鲅鱼开始了成规模的捕捞，这也给渔民带来了丰厚的收获。

在青岛沙子口一带，一直有送鲅鱼的习俗。每年春季，女婿要给岳父送鲅鱼——“鲅鱼跳、丈人笑”。后来，这一习俗覆盖到整个青岛。送鲅鱼的范围也进一步扩大，不仅送给岳父，还有亲戚朋友，甚至外地好友。现在每到4月，青岛街头随处可见拎着泡沫盒或塑料袋送鲅鱼的人们。一件件包装封存紧实的鲅鱼，也通过快递公司，从码头、鱼摊、冰库运往全国各地。鲅鱼成了联系亲情、友情的纽带。

鲅鱼的走俏，让渔民们得到很大的实惠。青岛当地鲅鱼只有短短一个月捕鱼期，但对勤劳的渔民来说，这一个月的收获足可以够一年的花销。这些年鲅鱼的价位随行就市，但总体而言越来越高，从开始的十几元到现在的四十多元甚至五十多元一斤，渔民的腰包当然是越来越鼓。特别是网上销售，生意更是一片红火。今年4月没过多少天，光是沙子口码头已经销售了十万多斤鲅鱼。鲅鱼成了渔民奔向甜美生活的“福鱼”。

如今，青岛人又将送鲅鱼的习俗上升到了更高层面，送鲅鱼不仅是为了表达一片孝心，更多的是要倡导尊老爱老之风。

见筐里的鲅鱼卖得差不多了，老李连忙上前制止道：“不卖了，不卖了。”旁边的人问：“不卖留着自己吃啊？”老李笑笑说：“还真是要留着自己用，不过不是我们吃，是给那些福利院的老人。”这些年，沙子口的春季鲅鱼一上市，首先要送给福利院的老人们品尝。这已经成为习惯，也是“鲅鱼民俗”的一种新传承和补充。“春来鲅鱼鲜，孝道代代传。”每年，老李和他的伙计们其他事儿可能会忘记，唯独给福利院的老人送鲅鱼这件事，他们牢牢记在心上。每年“鲅鱼节”的开幕式上，还会对优秀的“孝道”村民、市民进行表彰。有的被表彰者领了奖走下台，马上拎着刚买的鲅鱼去看望福利院的老人。这样一种举动，确实令人感动敬佩。

又是一个清晨，老李和伙计们再次出海。迎着暖煦的海风，望着碧波荡漾的大海，老李的心情格外愉悦。今天又是一个好潮流，收获肯定不会赖。这日子真的是越过越好了！

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 20 版）