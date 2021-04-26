从古籍中悟新意（走近国医大师（30））

张大宁近照。

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人物小传

张大宁，第二届国医大师。坚持出诊、教书育人、钻研古籍、摸索创新……几十年来，他致力于中医肾病学的医教研工作，提高了中医治疗肾病的效果，在国内外广受赞誉。

77岁的张大宁现在依然很忙，到各地医院会诊疑难病例、参加学术研讨等。无论多忙，每周三，他都会在天津中医药研究院门诊室出诊。多年来，张大宁无论在哪里出诊，都会挤满慕名而来的患者。

张大宁，第二届国医大师。他作为首席专家承担了多项国家课题，致力于治疗肾小球硬化、肾间质纤维化等疾病。同时，还研制了20余种中成药，在治病救人的过程中，展现了中医药的独特优势。

出诊中解难题——

“累一点没事，希望能帮患者解决大问题”

张大宁的诊室很好找，门口候诊病人最多的那间就是。上午的出诊一般都要看到下午才能结束，还不断有患者想加号。“加吧，有些患者从很远的地方赶来，我如果拒绝他们，实在不忍心。” 张大宁说，医生就是给人看病的，“累一点没事，希望能帮患者解决大问题。”

诊室里，几个人围成半圆。张大宁为患者诊病开方，两侧年轻大夫专注听、看、记。

天津市中医药研究院附属医院肾病科主任徐英还记得张大宁60多岁时的看病节奏：早晨8点坐诊，中午12点简单吃个盒饭。下午继续坐诊，直到晚上6点病人还是看不完，再吃个盒饭，简单按摩一下颈椎，晚上继续看……有一次离开医院已经是凌晨4点，早点铺都快开门了。

“老师常跟我们说，病人是忍受着痛苦又抱着极大的信任来找医生的，要多理解患者。”跟随张大宁出诊多年，在徐英印象里，老师一上午最少看四五十个病人，每个人的病情都各不相同，老师对待他们，总是和蔼温和、暖言抚慰。

张大宁说，“敬业、用功、努力，劳累的是脑子，这不碍事。碍事的是什么？过多地考虑不该考虑的人际关系，过多地考虑个人利益。”

古籍中悟医理——

“钻研古代典籍文献是中医绕不开的基本功”

张大宁生于中医世家，家中藏书1万多册。在装满各种医学古籍的家里长大，张大宁手不释卷，现在依然如此。“看书时他常常会忘记时间，到了深夜，得提醒好几次他才会睡觉。”张大宁的家人说。

徐英的印象里，老师没有什么业余爱好，不管什么时候去他家，他不是在看书就是在写作。他出书的全部文稿，都是自己整理的。

张大宁喜欢钻研经典，常能从古籍中悟出医理。在张大宁看来，中医学博大精深，具有深厚的中华优秀传统文化底蕴和内涵，需要学习者具备广泛扎实的典籍功底和广博深厚的知识。他常说：“钻研古代典籍文献是中医绕不开的基本功。”2016年，《医经必读》一书四卷出版，这是张大宁对《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》和《神农本草经》四大中医经典的研究力作，汇集了他多年的学习心得和结合临床实践的成果。

受唐代医家孙思邈的“心肾相交”理论启发，张大宁提出“心—肾轴心系统学说”，认为肾对其他脏腑和气血循环具有重要作用。

20世纪80年代，张大宁在老一辈中医大家的理论和经验基础上，主编了《实用中医肾病学》《中医肾病学大辞典》，规范了“中医肾病”的概念、范围，以及临床常见病症辨证论治的基本规律，使“中医肾病学”形成一门独立、系统、完整的中医临床学科。他将中医学传统理论与现代医学“神经—内分泌”调节系统有机结合，有效地指导了临床。

张大宁曾展开调研。对40岁以上的不同年龄组慢性病人群、亚健康人群进行随机抽样的“肾虚血瘀证”调查发现，很多人存在不同程度的“肾虚血瘀证”表现。由此，张大宁提出“补肾活血法”，将传统“补肾法”与“活血法”有机结合、高度统一，“通过补肾促进活血，通过活血加强补肾”，两者相互协同，以改善机体“肾虚血瘀”的病理状态。

中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。这对中医大夫来说是一种挑战，十年磨一剑还不够，需要几十年磨一剑。在张大宁看来，医学发展速度很快，治疗手段、用药一直在变，日新月异。“中医大夫既要读经典，又要结合现在情况自己摸索创新，从古籍中悟新意。”

传承中见担当——

“中医讲传承，传承是老师徒弟一起努力”

徐英还记得，1979年，她在大学时上的第一节课就是张大宁讲的《中医学基础理论》，张老师从阴阳二字入手，引经据典，仿佛开启了一道色彩斑斓的大门，让徐英抱定了一生投身中医药事业的信念。

学生们跟随张大宁出诊、抄方，其间张大宁抽出一两个小时给学生们讲课。有时师生围坐，有时准备一块小黑板，张大宁讲课会从天人合一、阴阳五行、精气元气等概念入手，也会从《神农本草经》讲到《本草纲目》。

他告诉学生，中医对病机的判断一定要精准，对药物的理解一定要精到，药方一定要精简。

张大宁的徒弟有100多位，大都是医院的年轻大夫和院校博士，他的儿子张勉之也在其中。张勉之和徐英把张大宁的学术思想、临床医理整理成《张大宁临证医案选》一书，对临床起到重要指导作用。

为了研究补肾活血法，2011年，张大宁的学生申请成立了“中华中医药学会补肾活血法分会”。每次学术年会的参会者都有四五百人。2017年，中国中医药研究促进会张大宁医学工作委员会在天津成立。

“中医讲传承，传承是老师徒弟一起努力。关键是9个字：学经典、跟名师、多临床。”张大宁常说。

“我们赶上了一个好时代，”张大宁说，“医学发展快，中医也一样，更需要安下心来，让中医药在我们手上更好传承下去，不辜负历史的使命。”

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 13 版）