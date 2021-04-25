车站橱窗地图为啥更新慢？运营公司回应：三因素导致

近日，记者走访北京多处公交站台，发现车站橱窗地图更新的情况不尽如人意。

“你看，去年12月31日开通的地铁16号线中段，地图上却找不到。”在北京市西城区冰窖口胡同西口的公交站台上，乘客吴先生指着橱窗里的地图说。在这张地图里，地铁16号线最南端的车站还停留在西苑站，同时开通的房山线运营北延段郭公庄站至东管头南站的线路，也未在地图上标注。在海淀会城门公交站的站台上，同样出现了地图更新跟不上的情况。

为什么出现这样的情况呢？记者联系到了相关运营公司。一位工作人员解释，橱窗里的地图更新速度之所以会滞后，一方面是地图更新需要向出版地图的公司购买版权。“除了费用问题，更新橱窗展板不能影响乘客乘车，所以要在夜间进行，因此还要申请夜间施工许可。再加上近年来北京发展速度很快，地铁新线路在不断开通，所以才会导致信息更新跟不上，希望广大乘客对此谅解。（记者李环宇）