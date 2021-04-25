文旅部持续整治旅游市场违法违规行为

记者从文化和旅游部获悉，3月以来，各地文化和旅游行政部门持续推进旅游市场专项整治行动，重点查处未经许可经营旅行社业务等违法违规经营行为，共出动文化市场综合执法人员2.6万余人次，检查各类旅游市场经营单位8453家次，立案调查68件。

针对云南导游威胁游客“不消费就列入征信”的网络舆情，文化和旅游部指导当地文化和旅游行政部门依法查处8家企业和5名个人，拟分别给予罚款、停业整顿、吊销许可证等行政处罚，并将严重违法企业和个人列入旅游市场黑名单。

在专项整治行动中，文化和旅游部加强对旅行社自建网站的执法检查，严防违法违规经营者通过网络渠道擅自经营旅行社业务。目前，各地已责令376家旅行社整改，指导旅行社依法注销93家网站、87个网络推广用户。此外，根据集中执法检查发现的线索，文化和旅游部已分两批部署查处69家涉嫌违法网站。

文化和旅游部还指导抖音、淘宝、拼多多、百度等主要互联网平台严格遵守《在线旅游经营服务管理暂行规定》，完善内部审核管理制度，依法履行对平台内经营者的行政许可等信息进行真实性核验登记的义务，从源头上压缩未经许可经营旅行社业务的生存空间。

为进一步加强社会监督，震慑违法违规经营行为，文化和旅游部公布了专项整治行动第二批指导案例，包括云南导游威胁游客“不消费就列入征信”的相关案例和以“直播带货”、网络推广、公众号营销、“旅游定制”等形式未经许可经营旅行社业务的执法案例。

五一假期将至，文化和旅游部提示广大旅游者，仔细甄别、理性选择合法正规的旅行社，自觉抵制不合理的低价旅游产品，更好地保障自身安全和合法权益。（记者 吴丽蓉）