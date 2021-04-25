预防脑血管疾病应尽早开始，几个信号预示发病

4月21日，中国现代文学馆发布讣告称，14时许老舍（舒庆春）之子舒乙因病逝世，享年86岁。舒乙曾担任中国现代文学馆馆长、中国作家协会全国委员会名誉委员等职务。据媒体报道，舒乙因六年前突发脑溢血被送往医院，开颅手术后效果并不理想，手术后进行一年康复，后来病情恶化。记者采访了南京市第一医院副主任医师蒋腾，蒋腾提醒广大市民，脑血管病多为急性发病，主要表现是肢体麻木无力、言语不清、昏迷等，一旦发病应及时送医，争取在第一时间得到救治。

蒋腾表示，脑出血一般指原发性非外伤性脑实质内出血，最常见的病因是高血压合并细小动脉粥样硬化及一些其他疾病。多见于50岁以上有高血压病史者，体力活动或情绪激动时发作，起病急，发作时血压明显升高。

高血压性脑出血是目前病死率与致残率最高的卒中类型，对我国居民健康造成严重威胁，据最新版《高血压性脑出血中国多学科诊治指南》，该病早期进展迅速，容易出现神经功能恶化，规范的院前急救对预后至关重要。

如果患者有突发头痛、呕吐、意识状态下降、肢体运动障碍、失语等表现，特别是伴有原发性高血压或糖尿病病史时，应高度怀疑卒中，这时要立即检查患者的生命体征、意识状况及瞳孔变化并采取相应措施。例如，如果心跳、呼吸已停止，要立即进行胸外心脏按摩和人工呼吸；如果呼吸道不通畅，要立即清理气道分泌物，并迅速将病人转至有救治能力的医院进一步急救处理。

蒋腾提出，脑血管病的形成是个缓慢的过程，有许多危险因素都可导致这一疾病，比如高血压、糖尿病、高脂血症、肥胖、冠心病、吸烟等。

早期发现和控制这些危险因素，可以降低脑血管病的发病率。到目前为止，还没有哪种药物能够将严重的脑动脉硬化恢复正常、将坏死的神经细胞复活，所以脑血管病的预防尤其重要，预防措施做得越好越能最大限度降低脑血管病的危害。大家一定要建立良好的饮食习惯，养成健康的生活方式。

另外想提醒的是，部分脑血管病患者属于非急性起病，比如肢体麻木、头昏等症状都是脑卒中发生的先兆，提示脑血管病已处于高位状态，这是对病人的“预警”，患者应该珍惜、重视这样的机会，及时到医院进行检查和治疗，避免出现严重后果。（记者蔡蕴琦 通讯员孙忠河）