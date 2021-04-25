北京《文明养犬公约》对外发布

昨天，由市委宣传部首都精神文明办、北京市妇女联合会主办的2021年“文明养犬在行动”主题宣传实践活动启动，《文明养犬公约》也正式对外发布。今年本市还将选树一批文明养犬家庭、示范社区、宣传员。

狗是人类忠诚的伙伴，它们聪明伶俐、活泼可爱，给主人生活增添了不少乐趣。然而，随着城市居民养狗的朋友越来越多，“遛狗不拴绳”“犬便不及时清理”等不文明养犬问题一直存在。去年，首都文明办在全市范围内评选出了30位文明养犬达人、20个文明养犬示范社区和10个优秀文明养犬宣传员（团体）。昨天上午，他们也来到现场接受表彰。

据悉，2021年北京“文明养犬在行动”主题宣传实践活动将以宣传贯彻《北京市文明行为促进条例》为总领，线上线下同时推进，持续至12月底。首都文明办将联合市妇联开展“文明养犬家庭”“文明养犬示范社区”和“文明养犬宣传员（团体）”等系列评选活动，充分发挥典型引领作用和网络达人力量，倡导和带动广大市民将文明养犬始于自发、成于自觉。