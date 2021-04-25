孩子犯错“七不责” 中医告诉你为什么

孩子成长的过程中都难免犯错，做家长的该责备的时候的确应该责备，但什么时间、什么情况不该责备呢？如果不该责备的时候责备孩子了，又会对孩子的健康造成怎样的影响呢？明代晚期著名学者吕坤在《呻吟语》中提出了“七不责”。原文中说：“卑幼有过，慎其所以责让之者。对众不责，愧悔不责，暮夜不责，正饮食不责，正欢庆不责，正悲忧不责，疾病不责。”这句话的大致意思是：年幼的孩子有过失，在责备的时候应该慎重，众人面前不责备，惭愧后悔不责备，夜晚不责备，吃饭不责备，正在欢庆时不责备，正在忧伤时不责备，正在患病时不责备。这“七不责”从健康育儿的角度来看，至今仍发人深省！

南京市中西医结合医院儿科专家从中医的角度为您分析，为何“七不责”？

对众不责防肝郁

很多家长觉得当众责备孩子不但孩子更容易“长记性”，也有助于树立自己的威严，更能让别人感到自己严格教子的态度。但是实际上这样不但会损伤孩子的自尊心，久而久之也会让孩子出现肝郁的可能。南京市中西医结合医院肝病门诊主治医师孙刚介绍说，中医认为“肝”与“木”相对应，“肝喜条达”。而我们的孩子何尝不像正在成长的树木一样喜欢不被压抑地成长呢？当众责罚孩子，孩子的情志会感到抑郁，气机会出现阻滞，这也正是中医所说的肝气郁结之证的重要原因。

那么，肝气郁结会对孩子的健康造成什么样的后果呢？南京市中西医结合医院儿科主任崔倪主任医师介绍说，中医认为肝有“藏血”的功能，其中一个方面体现的就是调节血量。如果肝郁气滞了，孩子体内的气血如何顺畅？如何濡养脏腑？孩子还能像茁壮的树木一样健康成长吗？显然不能！

美国耶鲁儿童健康研究中心的一项调查研究也发现，假如父母及老师经常训斥、辱骂甚至歧视、威吓、体罚孩子，可能会不同程度地影响孩子的身高发育。在大脑底部有一个被称为下丘脑的组织,它的作用是根据神经网络传来的各种微弱信号,来刺激并产生促进生长的激素。长期处于精神高度紧张、压抑的状态，导致孩子心理压力过大，生长激素削减，影响身高发育，甚至患上矮小症，西医称作“精神剥夺性矮小”。所以要想让自己的孩子健康成长，不至于在身高上“低人一等”，父母尤其要避免当众责骂孩子！

愧悔不责防伤脾

应该说大部分孩子做错了事只要意识到自己的错误，一般都会有愧悔之心的，但是有的家长正在气头上，难以控制自己情绪，无法平静下来，进而一而再再而三地去批评已经感到愧悔的子女，结果把孩子的“后天之本”——脾，给弄伤了！

中医认为脾在体“合肌肉，主四肢。”人体有赖于脾所运化的水谷精微的营养，才能使肌肉丰满发达，四肢活动有力。

南京市中西医结合医院儿科主任崔倪主任医师提醒，孩子的脾的运化功能健全与否，往往直接关系到孩子们肌肉的壮实与瘦削以及四肢功能活动正常与否。若脾虚不健，肌肉失其营养则逐渐消瘦或痿软松弛。如果你经常奇怪孩子为什么长得没人家孩子结实，先自省一下是不是经常会在孩子愧悔的时候责骂孩子呢？

暮夜不责防夜惊

很多家长也做到了不当众责骂孩子，但是憋了一肚子的气，回到家里责罚孩子总可以了吧？白天孩子上课自己上班没空去教育，晚上似乎是个好时间！尤其是睡前训斥一番，孩子说不定睡觉时还能在安静的环境中更好地悔改。但是，如果你这么想，你就又错了！

南京市中西医结合医院儿科主任医师边逊介绍，中医认为儿童脏腑娇嫩，神气容易因惊吓而怯弱，暮夜间的责骂的确会让孩子印象深刻，但是正因为如此，才更容易让孩子的心神散乱，进而出现夜不能寐，甚至夜啼夜惊的现象。睡眠不好会对孩子的学习记忆造成不可逆的损害，慢性睡眠缺失对儿童学习记忆功能的损伤可能具有隐匿性。长期睡眠不足，还会造成免疫功能下降、体质下降、注意力和记忆力下降，从而导致学习效率低下。

饮食不责防伤胃

有一部分孩子犯错的时候容易出现在餐桌上，也有一些家长习惯在孩子吃饭的时候念叨一些孩子的不足，如果孩子顶几句嘴，就会从念叨升级成为严厉地责骂。但是，孩子在喋喋不休的责骂声中能吃得好饭吗？他们的健康会受到怎样的影响呢？

南京市中西医结合医院儿科副主任吴永东主任医师介绍说，中医学非常重视“胃气”，认为“人以胃气为本”。胃气强则五脏俱盛，胃气弱则五脏俱衰，有胃气则生，无胃气则死。在孩子吃饭的时候去批评他，那么他的胃气也会逐渐虚弱。从西医的角度来说，甚至会让孩子出现胃溃疡。

胃溃疡病通常被认为是成年人的常见病，以往认为小儿中少见，其实并非如此。人体的神经系统对胃液分泌、胃运动有重要调节作用，儿童的神经系统发育不完善，植物功能也不稳定，孩子就餐的时候被父母责骂可引起其植物神经功能紊乱，导致胃肠平滑肌及血管痉挛，诱发溃疡的发生。

欢庆不责防伤心

也许有的家长会说，挑个孩子高兴的时候说说孩子总可以吧，这样不会对孩子健康有什么影响吧？从中医的角度来说，这也是不合适的。中医认为五脏中的心对应七情中的喜，孩子高兴的时候你去责骂孩子，孩子不但会伤心，而且真的会伤了他的“心”。

中医认为心为神之主，脉之宗。起着主宰生命活动的作用，所以《素问·灵兰秘典论》称之为“君主之官”。心的生理功能主要有两方面：一是主血脉，二是主神志，所以，孩子心情好的时候可以适时开导教育，但是绝对不能责骂，否则会损伤孩子的身心。

悲忧不责防伤肺

中医认为五脏中的肺对应七情中的悲，所谓“大悲伤肺”！人在悲伤忧愁时，可使肺气抑郁，耗散气阴，出现感冒、咳嗽等症状。中医认为肺主皮毛，所以悲忧伤肺，还可表现在某些精神因素所致的皮肤病上。情绪抑郁，忧愁悲伤可以导致荨麻疹、斑秃、牛皮癣等。家长朋友们想一想，孩子不高兴的时候已经很悲伤了，你再这么去责骂他，是不是更加悲伤了？

疾病不责防难愈

孩子生病的时候一些家长也会训责。比如有的家长会说：“跟你说过多少次了？病从口入，你就是不听！你看看你现在病成这个样子。简直就是活该！不听老人言，吃亏在眼前！”诸如此类的话对家长而言也许觉得只是加深孩子的印象，但是实际上这样的场合也不合适。

前面我们谈到了六个不责的原因，试想一下，孩子没病的时候责骂尚且有如此多的健康隐患，孩子生病正气虚弱、抵抗力下降的时候又怎么经得起心灵的煎熬呢？这个时候责骂孩子不是让孩子病上加病吗？所以，希望家长在孩子生病时更多地给予温暖，而不是训斥，让我们一切为孩子营造一个健康的成长氛围，少一些责骂，多一些鼓励，让他们更好地成长！

孩子犯错了怎么办？

1.指出不足，一起分析 指出学生或孩子的不足之处时，要十分准确地告诉他不足之处在哪里，而不是笼统地用“笨”“差”等词，应告诉他问题在哪里，该怎样解决。例如，孩子如果数学不是很好，就应该问他“你在学数学时，碰到的最大的问题是什么?”而不是说“你好笨，别人家的孩子数学考得这么好，你为什么不行。”

2.赞扬长处，鼓励改进 家长要细心地观察到自己孩子的长处，而不要盯着孩子的不足之处。可以通过赞扬他的长处，来鼓励他把短处也积极改进。最后需要特别说明的是，家长是孩子最好的老师！家长要以身作则，给孩子做好榜样。（记者 蔡蕴琦 通讯员杨璞）