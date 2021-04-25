得了肿瘤，还能吃啥？

得了肿瘤，很多患者都关心，还能吃什么呢？吃什么食物能帮助抗癌呢？需要增加一点补品吗？对肿瘤患者来说营养确实很重要，关于肿瘤患者饮食的疑问和误区，江苏省第二中医院（南京中医药大学第二附属医院）专家来给您支招。

少食多餐，要吃七八成饱

合理饮食、适当运动，平衡膳食，粗细搭配，种类齐全、数量充足、比例适当，每天建议摄入:奶类及奶制品300克，大豆类及坚果30-50克，畜禽肉类50-75克，鱼虾类50-100克，蛋类25-50克，蔬菜类300-500克。水果类200-400克，谷类及杂豆250-400克，水1200毫升。增加餐次，多吃能量密度高的食物，增加优质蛋白(鸡蛋、鱼肉、大豆制品)的摄入。

中医学称:“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充”，体现了很多饮食彼此配合互相补充的饮食平衡主张，也提示偏食往往使营养失衡，不利于健康。保持每天适量的谷物类摄入，谷物可以提高主食中维生素B、矿物质和膳食纤维等营养成分含量。成年人每天摄入200-400g为宜。

肉类有挑选，“敞开肚皮吃”可不行

适当的多吃鱼、禽肉、蛋类，减少红肉的摄入，尤其是对于放化疗和胃肠道损伤的患者，建议制作软烂细碎的动物性食物，但不可放纵自己“敞开肚皮”大吃鱼肉。

蔬菜水果的蛋白质和脂肪含量极低，富含维生素C、维生素E、膳食纤维和重要的植物化学物质。针对癌症患者，建议按照正常人每天的摄入量，所以有必要吃足够的蔬菜水果。

豆类及豆制品都是优质蛋白、膳食纤维、维生素的重要来源，富含矿物质和植物甾醇，不含胆固醇。其他豆制品按水分含量算。如果豆类和谷类一起食用，可以通过蛋白质互补从而增加蛋白质的利用率。

传统煎炸油烟重，制作出的食物含油脂过高，且在制作过程中，油温过高易分解产生多环芳烃等致癌物，使食物的安全性大大降低，因此建议多采用蒸、炖、温拌、白灼制作，并且尽量做到少油、少盐、无糖。

不主张多吃的食物以动物脂肪为主——减少肥胖发生，建议少吃煎炸烧烤的食品，少吃腌制食品——会直接产生致癌物质亚硝酸胺，如腌肉/鱼、火腿、咸菜、香肠、腊肉、烟熏肉等。此类食品本身高盐，食品安全风险高，不推荐食用。如需食用，必须高温加热做熟，少量食用。

不吃霉变的食品，提防黄曲霉素。推荐新鲜肉、鱼、蛋、禽，加工直到熟透。做好后及时放冰箱，再次食用需要彻底加热。

“发物”绝对不能吃吗？因病而异，因人而异

所谓“发物”是中国古代民间的一种说法，指能引起旧有疾病复发或新有疾病加重的食物，如有记载鹅肉、鸡肉、狗肉、牛肉、海鲜等属于发物。关于“发物”与肿瘤的关系其科学性还有待考证，然而能否引起肿瘤的复发，还缺乏足够的证据，至少到目前为止未见明确因食用“发物”而导致肿瘤复发的病例，因此，这些信息是没有科学依据的。

肿瘤是否扩散与肿瘤细胞的内在基因调控有关，而“发物”通常是指会加重或者诱发一些过敏性疾病(哮喘、荨麻疹、急症和肝炎等)的食物，如果患者不是过敏体质，又没有上述疾病，则可以适当吃一些。

实际上，上述动物肉、蛋都是优质蛋白来源。提高饮食中的蛋白质比例能明显提高肿瘤病人的体能及生活质量，延长生存时间。盲目忌口只能使病人的营养状况日趋恶化。肿瘤病人的忌口应因病而异，因人而异，因治疗方法而异。完全素食不利于肿瘤病人，荤素搭配才是最佳选择。

吃的越好，肿瘤长得越快？并不是！

实际上，肿瘤细胞的生长跟患者吃多少营养并无关系，肿瘤细胞直到人死亡前，都在抢夺正常细胞养分，即使患者营养不良，癌细胞照样增长，饥饿只会让患者身体消耗得更快，加速疾病恶化，严重的营养不良还会进展为癌性恶液质。

肉类、鱼类、蛋类、奶类、豆制品是优质蛋白的主要来源，是组织细胞修复的重要原料。根据美国癌症协会研究的结果，癌症患者膳食热量至少应比平时增加20%，且目前没有证据表明营养支持会促进肿瘤的生长。在没有营养支持的情况下，最先受不了的是正常细胞，同时肿瘤细胞仍然会掠夺正常细胞的营养。更可怕的是，营养摄入不足加上本身消耗的增加，很容易使人出现营养不良，而营养不良的患者接受治疗的效果往往较差。反而有许多患者因营养状况良好、无恶液质状态而长期存活。

我国著名肿瘤学家、工程院院士汤钊猷把抗击癌症比喻成带兵打仗，用《孙子兵法》的智慧与肿瘤做斗争，首先要“知己知彼”，正视自己的“敌人”——病情，做到不害怕、不轻视，准备与癌细胞的“持久战”；其次要“养精蓄锐”开展战斗，癌细胞就是入侵身体的“掠夺者”，要与之抗争需要有兵马——“药物治疗”，带兵打仗更需要有好的粮草——营养。在治疗过程中加强营养补充，提高人体的体质，才能有战胜癌症的力量。

补品是“智商税”？不选贵的，要选对的

一定要选择正确的，有用的补品。实际上，肿瘤病人的营养是一门科学，有严密的科学基础、有严格的操作规程。已有大量的研究表明，营养支持应用于肿瘤病人既达到了改善营养、免疫及生活质量的目的，又有对肿瘤患者延长生存时间的作用。

对于患者来讲，有时日常膳食摄入的营养已经不能满足目标需要量，这时就需要额外补充营养来保持患者的体质。

由于营养知识不足，肿瘤病人往往迷信“冬虫夏草”“燕窝”“人参”“灵芝”等贵重补品，实际上，这些东西能提供的营养有限，又会影响正常的饮食，反而不利于患者的营养支持，且目前并没有证据证明，所谓的抗癌食品和保健品真的有抗癌作用。（通讯员端梓任 记者杨彦）