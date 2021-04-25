武汉：农残检测10分钟出结果 市场大屏实时公示

去年，武汉市完成了覆盖面最广、标准最高、投入最大的一次农贸市场标准化改造，300余家农贸市场焕然一新。投入使用半年多以来，农贸市场有哪些亮点？食品安全如何有效保障？市民体验如何？21日上午，笔者跟随市场监管人员来到位于汉阳龙兴东街的龙阳生鲜市场实地探访。

每天抽检蔬菜15批次 检测结果大屏实时公布

加大蔬菜农残快速检测能力，是武汉市农贸市场改造中的一项重要要求。在龙阳世纪生鲜市场外围不到10米远的地方，一间16平方米的智能检测室为市场内蔬菜的安全性把关。

“我们在智慧平台上录入了每个摊位的信息，每天自动生成抽检计划，根据抽检计划完成取样，在一定时间内做到抽检摊位全覆盖，每天会完成15个批次的抽检。”傅维佳是市场专职检测人员，每天早上7时左右，他的工作就开始了。

走进该市场智能检测室，16平方米的检测室分区清晰，设有清洁区、前处理区、样品存放区、检测区等，傅维佳正熟练地对当日蔬菜进行取样检测。

“处理样品、称重、调配检测试剂、放入专用检测仪器……”经过一系列操作，不到十分钟，傅维佳顺利完成了第一批样品的检测，并且成功拿到了检测数据，检测结果均显示为绿色，表明未发现不合格样品。

如果出现不合格样品如何处理？该市场管理人员杨玛丽介绍，所有检测数据实时上传到食品安全信息平台和市场智慧管理平台，不合格样品信息也会第一时间推送至管理人员，相关产品会立即暂停销售，随后进行定量检测，如果复测结果仍不合格，相关菜品将被销毁，并上传至平台进行备案。

随后在市场内的食品安全公示屏上看到，最新的检测结果已全部公布，正在滚动展示。当天检测的商品名、检测日期、摊位号、检测人员等信息一目了然。

大数据监管打通全区 市民连赞“安全、放心”

在市场的入口，除了食品安全公示屏，还有一块尺寸更大的智慧监管显示屏，其中包括称具校准、一店一码、一品一码、追溯查询等功能。实际体验发现，该系统内可以查看所有商户的经营许可证、当天的在售商品、人流量等信息。消费者还能根据购物小票，扫码查询到所购菜品的产地、进货日期等溯源信息。

“不仅环境变好了，更重要的是信息透明，安全系数更高。这些变化让我们买得放心，吃得也更安心。”住在该市场附近的王先生一大早就提着购物袋来菜场买菜，他表示，自己隔两天就会来买菜，农贸市场的变化让街坊们都从心底里点赞。

和龙阳世纪生鲜市场一样，目前汉阳全区、武汉全市规模以上的农贸市场都已普及智能快检、菜品溯源功能。

“目前，汉阳区在规模以上的农贸市场全部建设了智能快检室。对全市农贸市场食用农产品进行了全覆盖检测，市场监管部门可以实时了解所有检测数据，一旦出现问题产品我们将第一时间进行处理。”汉阳区市场监管局介绍，该区建立覆盖全区食品安全大数据监控平台，可以实现风险预警、数据统计、产品产地趋势分析等14种功能。通过实时掌握食品安全风险，进行靶向性监管，将食品安全风险降到最低点。（文/唐永刚）