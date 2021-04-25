26-27日江苏省有一次降水过程

根据江苏省气象台的预报，今天白天全省云系较多，大部分地区有阵雨，今晨淮河以南东部地区局部有雾或浓雾，请注意防范。26-27日全省有一次降水过程。

具体来看，今天白天全省阴有小雨，夜里本省西北地区阴有小雨，其它地区多云到阴，最低温度：淮北地区12～13℃，其它地区14℃左右，最高温度：沿江和苏南地区23～24℃，本省西北部地区17℃左右，其它地区19～20℃。

4月26日白天淮北地区阴有阵雨，其它地区多云转阴，夜里全省阴有阵雨，其中淮河以南局部地区雨量中等，最低温度：沿江和苏南地区13～14℃，其它地区11℃左右，最高温度：淮北北部地区17℃左右，其它地区23～24℃。

4月27日淮北地区阴转多云到晴，其它地区白天阴有阵雨，夜里阴转多云，最低温度：沿江和苏南地区16～17℃，其它地区14℃左右，最高温度：淮北和江淮之间西部地区22～23℃，其它地区19℃左右。

近期南京天气：今天阴到多云，部分地区有阵雨，东北风3到4级，15℃到22℃；明天白天多云到阴，夜里阴有阵雨或雷雨，东南风3到4级，15℃到25℃；后天阴有阵雨并渐止转阴到多云，东南风转偏北风，风力3级左右，17℃到22℃。（记者 于丹丹）