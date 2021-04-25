读者可预约“打卡体验”无感借书

白云区图书馆新馆场景 王坚 肖阳 摄

“这图书馆太神奇了，只需拿着书从无感借书通道离开图书馆就能借书，也太方便了。”4月23日，市民李先生体验广州市白云区图书馆新馆后说道。当天是第26个世界读书日，位于广州市白云新城CBD的白云区图书馆新馆揭开神秘面纱，开始对外试运行。

科技赋能是大亮点

记者在现场了解到，科技赋能是该图书馆的一大亮点，应用无感借书通道、机器人盘点、智能书架、虚拟图书导航等众多“黑科技”创新技术加持，让该馆在智能化创新应用方面获得大批读者点赞。

其中，记者印象最深刻的便是无感借书功能。该图书馆是全国首家应用基于高频解决方案无感借阅通道的图书馆，结合RFID、感应侦测、生物识别等技术，实现出馆即借、入馆即还，实现了借阅零停留。同时，该图书馆以智能书架和图书定位设备为基础提供微信导航服务，使精准找书不再困难。采用智能盘点机器人，盘点数据后台实时对接，减少错架问题的出现。

新馆价值超10亿元

据介绍，该图书馆由何镜堂院士担纲设计，设计理念为“云山珠水，曲水流觞”，整体设计强调图书馆与城市空间整体和谐。新馆地下一层、地上两层，由环形步梯相连，总面积8218平方米，设计藏书量50万册，阅览坐席500个。按总价值测算，新图书馆超过10亿元人民币。

记者在现场看到，该图书馆设置了白云人文馆、旅游休闲区、航空航天区、月台等主题区域，突显白云独特的历史与人文气息。

无人值守阅读区

其中，“月台”是无人值守阅读区，名称取自杜甫诗：“赏静怜云竹，忘归步月台”。“月台”全面应用智能书架，自带书籍定位系统，读者可以通过此套智能系统，方便快捷地根据书架指示灯的引导找到心仪的图书，畅游知识海洋，尽享阅读之美。

据悉，试开放期间，白云区图书馆新馆每天将放出600个名额，喜欢阅读的读者可以在白云区图书馆微信公众号上预约到馆体验“打卡”。（记者符畅 通讯员云宣）