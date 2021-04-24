杨晓明：中国研发的新冠疫苗“不光速度上领先，质量上还好”

新华社深圳4月24日电（记者赵瑞希）“中国举全国之力完成新冠疫苗研发”“不光速度上领先，质量上还好，走在世界前列”。国药集团中国生物技术股份有限公司董事长杨晓明在24日举行的第十九届中国国际人才交流大会“深圳论坛”上说。

杨晓明表示，疫苗产业作为生物医药产业的一部分，是一个必须依靠科技创新才能不断发展的产业。中国疫苗创新经历了从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的过程。疫苗创新是个漫长而艰难的过程，创新疫苗研发存在时间漫长、投入高昂、成功率低三大核心难题。面对新冠肺炎疫情，中国举全国之力，仅用98天，就快速研发出新冠灭活疫苗，“不光速度上领先，质量上还好，走在世界前列”。目前，中国有10个进入III期临床试验的新冠疫苗，不仅数量多，而且技术路线比较完整，进展也快。并且，在全球范围内已经获得各地紧急使用批准的11个疫苗中，中国疫苗占5个，体现出中国在新冠疫苗研发上的领跑地位。

他说，中国新冠灭活疫苗不光走得快，产品的安全性和有效性都很好，而且供应量很多。国药集团中国生物新冠灭活疫苗目前已经在5个国家获批上市，62个国家获批使用。

杨晓明表示，近年来，随着技术水平的提升，中国疫苗品种创新加快，除了新冠灭活疫苗外，重组戊肝疫苗、手足口病（EV71）疫苗、埃博拉疫苗等也是我国原创疫苗。全球疫苗品种覆盖感染性疾病约41种，中国能自产预防36种疾病的疫苗，是世界上为数不多能够依靠自身能力解决免疫供应和疫苗接种的国家之一。