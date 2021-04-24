16省区市统一销毁侵权假冒伪劣商品

4月23日，全国打击侵权假冒工作领导小组办公室组织开展16省区市侵权假冒伪劣商品统一销毁行动，共计销毁商品近2000吨，货值达7亿余元。

本次销毁行动是2021年全国知识产权宣传周重要配套活动。主会场设在湖北省咸宁市，北京、河北、山西、内蒙古、吉林、上海、江苏、山东、河南、湖南、广东、广西、重庆、贵州、甘肃等省区市设为分会场，主、分会场同步销毁。据统计，销毁商品包括侵权假冒伪劣防疫物资、食品药品、服装鞋帽、建材电器、烟酒、机械设备、日化用品、出版物等逾30大类、200多个品种。销毁采取焚烧、填埋、拆解等方式依法进行，符合节能环保相关规定。

近年来，各地各部门强化知识产权保护，严厉打击侵权假冒违法犯罪行为，部署开展一系列侵权假冒商品销毁活动，有力推动我国从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。本次销毁行动是推进落实《关于加强侵权假冒商品销毁工作的意见》的重要举措，充分彰显中国政府对知识产权保护工作的高度重视，对打击侵权假冒商品的坚决态度，有力震慑制假售假违法犯罪行为，切实维护人民群众生命健康安全。

下一步，全国打击侵权假冒工作领导小组办公室将继续发挥统筹协调作用，加大知识产权保护力度，强化行刑衔接，扎实推进重点领域、重点行业、重点地区和重点产品监管整治，切实维护公平正义市场秩序和消费者合法权益，营造市场化、法治化、国际化营商环境。（记者蒋菡）