百种小品种药实现集中生产稳定供应

新华社北京4月23日电（记者 张辛欣）记者近日从工信部获悉，为充分调动企业积极性，保障小品种药持续稳定供应，工信部此前联合相关部门共同认定6家重点企业牵头组建的联合体，开展小品种药集中生产基地建设。截至2020年底，6家小品种药联合体实现了100种小品种药的生产目标。

建立健全基本药物、急（抢）救药等常用药保供稳价长效机制，事关人民群众健康安全。天眼查数据显示，全国共有超过3万家医药制造相关企业。医药产业快速发展的同时，我国加大对临床必需、用量小、市场供应不稳定、易出现临床短缺的药品保障力度，明确对小品种药采取加强集中生产基地建设等方式保供。

2018年，工信部联合相关部门共同组织开展小品种药集中生产基地建设，支持企业集中原料药和制剂上下游资源，建立药品生产供应保障联盟。

目前，已有上海医药集团股份有限公司牵头组建的联合体、中国医药集团有限公司牵头组建的联合体等6家小品种药联合体，通过建立供应链信息沟通机制、推动生产工艺改进和技术质量提升、实现关键生产技术共享共用等方式，保障一大批小品种药的生产和供应。

工信部也与相关部门建设短缺药品多源信息采集和供应业务协同应用平台，动态掌握集中生产基地小品种药的生产和库存情况。截至2020年底，6家小品种药联合体实现了100种小品种药的生产目标。