今年北京疫苗产能接近40亿剂

今年一季度北京GDP增长17.1%，实现良好开局。昨天，北京市发改委召开发布会，解读了GDP增长17.1%背后的原因：疫苗等重点产业带动实体经济加速回暖，在线体育、在线教育等数字经济增长明显等。北京青年报记者了解到，今二季度，北京将“形成一批突破性的制度创新、落地一批标志性的重大项目、培育一批引领性的标杆企业”，继续“开好局”。

疫苗行业发展迅速

市发改委相关负责人介绍，在疫情防控的背景下，疫苗行业发展迅速，带动了经济发展。一季度科兴中维和国药北生研两家疫苗公司累计贡献全国疫苗产量约八成，成为带动本市工业增长的“核爆点”，拉动规上工业增加值增长13.8个百分点，两家公司三期车间分别在4月、8月建成投产后，年产能将接近40亿剂。

“市区两级政府大力推进疫苗研发和厂房建设，推动项目落地和投产，目前这两家企业已贡献全国产量的八成，保障了全国人民能及时接种疫苗，也推动了经济发展。” 市发改委相关负责人说。

在北京奔驰、北汽福田、小米等重点企业带动下，汽车和电子行业也实现快速增长，一季度增加值分别增长47.8%和31.5%。

同时，产业结构更趋高端，规模以上工业中高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别增长81.9%和73.8%，工业机器人、智能手机、显示器和集成电路产量同比分别增长1.1倍、96.1%、69%和43.1%。

新设科技企业2.12万户

北京青年报记者了解到，目前，中关村科学城“城市大脑”智能运营指挥中心启用，怀柔科学城综合极端装置等6个项目土建竣工验收、17个项目主体结构封顶，越来越多的科技成果在北京经济技术开发区转化落地，一季度规模以上工业总产值增长48.1%。

同时，本市设立首期规模1亿元的颠覆性技术创新基金，推动科技成果加速转化，2019年以来共发布科技创新应用场景三批60项、总金额约196亿元，80余家企业百余项技术入围。一季度新设科技型企业达2.12万户、增长1.1倍，比2019年同期增长39.1%，1-2月大中型重点企业研究开发费用增长25.4%，两年平均增长16.1%，预计中关村示范区企业总收入增长30%以上。

“两区”建设完成147项改革

北京坚持一盘棋统筹、清单化管理、项目化推进“两区”建设，目前251项改革任务累计完成147项、落地率58.6%，形成35项全国首创或首批突破性政策及项目，主要体现在“两个一批”上：出台了一批高含金量的创新政策，比如高新技术企业认定“报备即批准”政策试点、公司型创投企业所得税优惠、技术转让所得税优惠、跨国公司本外币一体化资金池试点等；落地了一批重量级的标志性项目，全国首家外资全资控股的持牌支付公司——国付宝信息科技有限公司、全国首家外商独资保险资管公司——安联保险资产管理有限公司等落户北京。

在“两区”建设带动下，一季度新设外资企业379家、同比增长36.3%，实际利用外资增长32.7%、比2019年同期增长6.2%。

落地一批标志性重大项目

北青报记者了解到，今年北京将在继续做好常态化疫情防控的前提下，加快推进结构调整和质量效益提升，努力形成一批突破性的制度创新、落地一批标志性的重大项目、培育一批引领性的标杆企业，确保服务和融入新发展格局迈好第一步、见到新气象。

北京将高标准推进国际消费中心城市建设，做好环球主题公园开园准备和二期工程谋划工作。着力优化投资供给结构，推进市区两级160个二季度集中开工项目建设，加强土地、资金要素保障，出台城市更新实施意见，形成第二批储备项目清单。

同时，高质量推进城市副中心建设，有序推进行政办公区二期、北京城市副中心站综合交通枢纽、城市绿心三个文化设施等重大项目建设。出台雄安新区中关村科技园发展规划，加快落实协同发展交通、生态、产业等领域重点任务。（记者 刘洋）