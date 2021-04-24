用科技创新带动大湾区高质量发展

据新华社海南博鳌电 （记者娄琛、吴茂辉）出席博鳌亚洲论坛2021年年会的港澳嘉宾日前在“城市群带动发展：以粤港澳大湾区为例”分论坛上表示，粤港澳大湾区科技创新发展要素齐全，要根据不同的功能和定位，做好自身规划，错位发展，以科技创新带动大湾区城市群高质量发展。

全国政协副主席何厚铧认为，功能定位的合理划分是大湾区发挥优势、联动发展的关键。各个城市要有合理的布局和分工，根据不同的功能和定位，做好自身规划，错位发展，实现互补共赢。

“要利用香港的金融服务能力、深圳的创新能力、珠三角的制造业能力以及澳门与葡语系国家的关系，以技术创新推动产业创新，增强粤港澳区域产业链升级，开拓粤港澳经济合作新模式，推动大湾区一体化发展达到更高水平。”何厚铧说，通过整合和优化配置粤港澳的创新资源，让大湾区9个城市和两个特区发挥各自所长，弥补各自的不足，就可以形成更强的创新合力，显现新的综合优势。

香港特别行政区行政长官林郑月娥认为，作为大湾区核心城市之一，香港拥有很强的基础科研能力，科研院校、科技人才的数量和层次在全球都有竞争力，同时又具备完善的金融服务能力，融入大湾区发展后，可充分发挥大湾区强大的制造业优势和庞大的市场优势，推动区域整体高质量发展。

林郑月娥说，大湾区科技创新发展需要解决好两个挑战。一是加速区域内科技创新要素流动，包括人流、资金流、数据流，特别是生物科技等产业发展需要的医疗和技术资源等；二是吸引更多的科研人才，特别是海外人才到大湾区落户，进一步夯实创新发展的人才基础。

澳门特区政府经济财政司司长李伟农说，2020年，澳门与全球葡语系国家的贸易总量超过1400亿美元，在大湾区发展过程中，澳门可以为中国和葡语系国家在大宗商品、纺织品、机电等贸易中提供法律服务、商业服务。同时，澳门还可利用好这一优势与广东横琴联合发展中医药产业。