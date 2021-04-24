河北南水北调受水区城市将全部用上长江水

据新华社石家庄4月23日电 （记者王昆）记者日前从河北省住房和城乡建设厅了解到，为做好水资源保护利用，助力地下水超采综合治理，河北省将强力推进城市生活水源置换工程。预计到2021年底，南水北调受水区城市建成区内生活、生产用水水源全部切换为长江水。

河北省南水北调受水区包括石家庄、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸7个设区市，以及定州、辛集2个省直管市和河北雄安新区。

南水北调受水区城市水源置换工程是地下水超采综合治理直接、有效的措施。近年来，河北省南水北调受水区狠抓公共供水设施建设，已建成城市公共供水厂193座，综合生产能力达到613万立方米/日，建成供水管网2.2万公里，公共供水管网覆盖范围不断扩大。目前，河北南水北调受水区城市公共供水已经形成了以长江水为主、地表水为补充、地下水应急备用的用水结构。