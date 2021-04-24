不断开拓新的消费空间（今日谈）

日前，国家统计局公布一季度主要数据，一系列亮眼的消费数据，令人振奋。一季度，社会消费品零售总额同比增长33.9%，两年平均增长4.2%，呈现恢复性较快增长；商品零售额同比增长30.4%，两年平均增长4.8%。大众火热的消费热情，折射出消费市场的蓬勃活力，也让人们看到了新的消费空间。

相比于过去，今天的消费者，购买力更强，对产品的要求也更加多元。以前是注重量，现在是追求质；过去买商品，如今买服务；曾经看重买得到，现在追求个性化。在消费升级的大趋势下，消费者期待更健康的食品、更智能的家用电器、更高品质的电影作品。多元多样的消费需求，既是中国经济的潜力所在，也恰恰是新的消费空间所在。

消费一头连着群众期待，一头连着经济发展，承载着人民群众对美好生活的向往，也为生产经营者提供着新的发展契机。不断满足消费者的需求，不断挖掘新的增长点，不断提升品质、优化服务，生产经营者就能在赢得消费者认可、实现更长远发展的过程中，为中国经济行稳致远贡献力量。

《 人民日报 》（ 2021年04月24日 01 版）