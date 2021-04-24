33种图书入选2020年度“中国好书”

新华社北京4月23日电 （记者白瀛）在中宣部指导下，由中国图书评论学会组织专家评选的2020年度“中国好书”日前揭晓，共有33种图书入选。其中，年度荣誉图书2种，主题出版类6种，人文社科类9种，文学艺术类10种，科普生活类3种，少儿类3种。

年度荣誉图书为：《习近平谈治国理政》第三卷（外文出版社）、《习近平扶贫故事》（人民日报海外版编著，商务印书馆）。

主题出版类图书为：《文献中的百年党史》（李颖著，学林出版社）、《火种：寻找中国复兴之路》（刘统著，上海人民出版社）、《革命者》（何建明著，上海文艺出版社）、《恩格斯画传：恩格斯诞辰200周年纪念版》（中共中央党史和文献研究院编，重庆出版社）、《清风传家》（中央纪委国家监委宣传部编著，中国方正出版社）、《白衣执甲 逆行出征》（中国疾病预防控制中心编，人民卫生出版社）。

人文社科类图书为：《60万米高空看中国》（刘思扬主编，新华社卫星新闻实验室编著，江苏凤凰科学技术出版社）、《此生只为守敦煌：常书鸿传》（叶文玲著，浙江人民出版社）、《医学的温度》（韩启德著，商务印书馆）、《民法典与日常生活》（彭诚信主编，陈吉栋副主编，上海人民出版社）、《新基建：数字时代的新结构性力量》（徐宪平主编，张学颖、邬江兴副主编，人民出版社）、《钱的千年兴衰史：稀释和保卫财富之战》（金菁著，中国人民大学出版社）、《不断裂的文明史：对中国国家认同的五千年考古学解读》（刘庆柱著，四川人民出版社）、《看见5000年——良渚王国记事》（马黎著，浙江古籍出版社）、《故宫营建六百年》（晋宏逵著，中华书局）。

文学艺术类图书为：《十八洞村的十八个故事》（李迪著，作家出版社）、《琵琶围》（温燕霞著，江西人民出版社）、《迟到的勋章》（王龙著，浙江教育出版社）、《目光》（陶勇、李润著，百花洲文艺出版社）、《山林笔记》（胡冬林著，时代文艺出版社）、《书内书外：沈鹏书法十九讲》（沈鹏著，北京大学出版社）、《烟火漫卷》（迟子建著，人民文学出版社）、《夜谭续记》（马识途著，人民文学出版社）、《心居》（滕肖澜著，北京十月文艺出版社）、《重卡雄风》（晨飒著，阿里文学）。

科普生活类图书为：《活出健康：免疫力就是好医生》（王贵强、王立祥、张文宏主编，人民卫生出版社）、《深海浅说》（汪品先著，上海科技教育出版社）、《下一站火星》（毛新愿著，电子工业出版社）。

少儿类图书为：《土狗老黑闯祸了》（叶广芩著，北京少年儿童出版社）、《我和小素》（黄春华著，安徽少年儿童出版社）、《乘风破浪的男孩》（赵菱著，江苏凤凰少年儿童出版社）。

《 人民日报 》（ 2021年04月24日 04 版）