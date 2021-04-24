“本届博鳌亚洲论坛年会以线上线下结合的方式召开，汇聚各界人士共商世界经济发展等重要议题，为全球复苏持续注入动能。”波士顿咨询公司全球主席汉斯—保罗·博克纳在接受本报记者采访时表示。

疫情之下，全球经济社会发展面临重重挑战。“世界各国从未如此需要对话与合作。”博克纳表示，20年来，博鳌亚洲论坛为深化区域合作、促进共同发展贡献了巨大力量。今年年会的成功举办更加凸显携手合作、共克时艰的重要意义。

“经济全球化势不可挡，只有合作才能实现共赢。各国需要通过像博鳌亚洲论坛这样的国际性会议和机制保持对话与合作，扩大开放，积极参与多双边区域投资贸易合作机制，携手应对全球性挑战。”博克纳说。

今年是博克纳第七次参加博鳌亚洲论坛年会。多年来，博克纳见证了中国经济的迅速发展、人民生活水平的显著提高。他认为，中国加快构建新发展格局可以充分释放市场潜力，实现经济可持续发展，进而带动整个社会的可持续发展。“‘国内国际双循环’也向全球商界发出积极信号——中国将继续扩大对外开放，为外资企业创造更多机遇。”

博克纳注意到，中国在不断发展经济的同时，加大力度推进绿色发展、可持续发展。近年来，中国积极参与全球环境治理，提前完成2020年应对气候变化和设立自然保护区相关目标。“‘绿水青山就是金山银山’不但深入人心，也落在实处。中国的生态发展理念和实践值得其他国家学习借鉴。”博克纳认为，中国生态文明建设及绿色发展走在了世界前列。

博克纳表示，面对全球气候变暖的严峻形势，中国在气候问题上作出的庄严承诺凸显大国担当，让他深受鼓舞。“中国政府积极推动投资绿色能源开发和绿色金融，为其他国家提供了高水平的生态规划思路。”

《 人民日报 》（ 2021年04月24日 03 版）