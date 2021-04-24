说起信阳，人们常常会想到大别山革命老区。每逢春天，漫山遍野的映山红，成了大别山一道独特的风景。但在红色基因、红色记忆之外，这片土地上还有另一道绿色的风景。

我与信阳结缘，始于1982年的冬天，一辆绿皮火车把我拉到这里。随后的十年，我与这座城市一起成长，见证这里的变化和发展。虽然我后来离开了这里，但对这座城市的感情总是那么特别。

信阳地处豫南，与湖北接壤。这个大别山深处的城市虽然不大，但却很美。这里四季分明，水田盈野，稻香鱼跃。地形南高北低，南边群山环绕，大山一座挨着一座，北部丘陵起伏，岗谷相间，梯地层层，河渠纵横，塘堰密布。山上生态环境非常好，适合果树、茶树生长，我就曾在山上见过极其优质的香菇和板栗。还有一座湖叫南湾湖，湖水清澈见底，湖里盛产鱼虾，野鸭成群，湖中间还有很多小岛。放眼望去，一湖水面碧波荡漾，无数小岛若隐若现，景色十分优美。

好山好水出好茶。说到信阳，怎能不说这里最具特色、名声在外的毛尖呢？它是豫南春绿的代表，也是这座城市的一张名片。信阳毛尖属名贵绿茶，号称“五云”茶山的车云山、集云山、云雾山、连云山、天云山，还有黑龙潭、白龙潭，都是信阳毛尖茶的正宗产地。每到清明前的日子，便有众多采茶女在此摘茶，她们身背箕篓，一字排开，动作娴熟，口中还唱着快乐的山歌。

这些信阳毛尖茶的产地，共同特点是山清水秀、空气清新。这也让信阳人深感自豪。这些年来，信阳人始终把保护绿水青山作为头等大事。守住了这片青山，守住了这片绿水，才生产出了如此好的茶。不仅是眼前这一代人，包括子孙后代，都将得到丰厚的回报。

记得有一年春天，我慕名去黑龙潭买茶。那时，这里只有一条弯弯曲曲的山坳，自然形成了一条古朴的小街。小街两侧是一些炒茶、烘茶的作坊和卖茶的门店。沿街而行，新茶香气扑鼻。一份茶买到手，往往还带着温度。这里的茶几乎没有包装，来买茶的人多是城里的茶商，他们把茶从这儿买回去后再进行分袋包装。那些上了年纪的制茶师傅和前来买茶的茶商长期合作，早已形成默契，有时只需一个眼神，师傅们就能领会这次的茶要炒到怎样的火候。

刚出锅的信阳毛尖，品上一杯，香气沁人心脾，足可醒脑提神。信阳本地人泡茶十分讲究，水烧开后须先让沸水凉至八九十摄氏度再用来冲泡。茶杯多选用透明的玻璃杯，这样泡出的茶，既可欣赏，也可享用。若是水温掌握得当，泡出的毛尖便会在水中一颗一颗鲜活地站立着，那茶汤绿得发亮，喝在口中甜香柔顺。信阳人泡毛尖茶前还讲究洗茶。洗茶看似简单，似乎只是用水一冲再将水倒去，但门道就在这水温和水量上，没有学过练过的人还真洗不好。很多茶客认为，洗茶不仅能把茶中的杂物清洗干净，更能激发茶的香气。

直到现在，我的那些信阳的朋友，每逢清明节一过，就会给我捎来点正宗的黑龙潭明前毛尖茶。每每喝上这带着情感和温度的信阳毛尖，我总会回味起在信阳生活的那些时光，我心中的那个豫南的春天，便又鲜活了起来。

《 人民日报 》（ 2021年04月24日 08 版）