业内热议：医疗服务、健康管理、健康保障融合发展

4月15日，由人民网主办、人民健康承办、国家金融与发展实验室保险与发展研究中心学术支持的第三届人民好保险案例推荐活动总结会在人民日报社新媒体大厦举行。本届论坛以“助力国家战略 赋能美好生活”为主题，旨在挖掘推广保险行业在服务脱贫攻坚、助力全面建成小康社会、支持国家重大战略和重点工程的优秀案例和典型模式，并通过解读行业政策、探讨行业发展趋势、共同展望中国保险业的未来和发展。

会上，太平洋健康首席健康官、健康管理中心总经理龚晨，友邦人寿保险有限公司团险事业部负责人陈睿，众惠财产相互保险社副总经理俞伟三位嘉宾围绕“医疗服务+健康管理+健康保障的机遇与挑战”这一主题展开了深度探讨。

“对于商业保险而言，筹资是最大问题。”龚晨表示，商业保险发展离不开参保率的提高，这就要求商业保险要和基本医保差异化发展。

“商业保险不光要看保障端，看基本医保端，其实还看医保供给端。”龚晨认为，三医联动是一个完整的生态，商业医保的发展同样需要和其它两方面齐头并进。

在陈睿看来，商业保险应该首先明确自己的发展定位，更多地去关注基本医保覆盖不到的自费药、特需药等方面。“我们应该更多去承担起国家社保范围外的责任，扮演国家希望我们去扮演的角色。”陈睿说到。

“医保改革首先要解决的现实问题就是看病难、看病贵，和因病致贫、因病返贫。”俞伟介绍说，这就要求企业从一个单纯的商业保险公司，向社会公共服务的参与者转变。特别是健康保险具有“准公共属性”，要将商业保险和社会保险有机结合，发展相互型普惠健康保险，才能最大范围的服务好老百姓，为人民提供经济实惠的综合解决方案，保障个人和家庭的健康。