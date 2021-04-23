我们家的老二有些尴尬

“我带着两个孩子坐地铁，却只能免一个孩子的票，觉得不太合理。”近日，成都市民林女士反映，自己带着6岁的双胞胎孩子在地铁站乘车时，被工作人员告知一名家长只能带一名身高1.3米以下的小孩免费乘地铁，另一名小孩需买票。“现在二孩家庭很多了，这样的规定是不是有些滞后了？”

事实上，林女士的经历并非个例。尽管全面二孩政策已经实施五年有余，但不少公共服务和市场供给仍未调整更新。除了免票方面受限以外，还有一些二孩家庭在出行时遭遇亲子套票、亲子房型只有“两大一小”的尴尬。

中国科技馆内不少家长带孩子参观。

交通工具 公交地铁限“一拖一”

“来，走我前面，门一开你就赶紧进。”刘女士带着6岁多的儿子乘坐地铁，由于儿子身高不足1.3米，符合免票规定，因此只用刷一次卡，就能先后通过闸机。

“带一个出来能免票，我要是再带上另一个，就得专门去买张票了。”尽管4岁的女儿也在免票范围，但刘女士没办法在“一拖二”的情况下，让两个孩子都享受免票待遇。

在地铁青年路站，记者从墙上挂着的《北京市城市轨道交通车票使用规则》（2020年修订版）里看到，第二十条规定：成人带领一名身高不满1.3米儿童乘车时，儿童免票，按照“儿童在前，成人在后”刷卡通过闸机。带领两个以上身高不满1.3米的儿童乘车，一名儿童免票。

记者先后拨打北京市地铁运营有限公司和北京京港地铁有限公司的热线电话进行咨询，工作人员给出了同样的答复。

除了地铁以外，公交也对免票儿童有人数限制。记者拨打北京公交集团服务热线，对方表示，一个大人可以免费带一名身高1.3米以下儿童乘车，超出一名的儿童，不论身高多少，都要另行购票。

二孩时代，这样的规定是否仍然全国通用？记者梳理发现，一些城市已经在尝试改变。

2019年12月29日发布的《广州市交通运输局关于印发广州市城市轨道交通乘客守则的通知》中明确规定，一名成年乘客可免费带两名身高不超过1.3米或未达到法定应当入学年龄的儿童(凭有效身份证明)；所带的儿童超过两名的，按超过人数购票。

在政策解读中，针对“关于调整儿童免票标准乘坐城市轨道交通的考虑”，有关部门答复称“结合当前国家已经全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策和小孩的法定学龄因素，《守则》修订工作中，将儿童免票身高标准从‘1.2米’提高到‘1.3米’；一名成年乘客可免费带一名儿童的数量改为两名，其中，对未达到法定入学年龄但身高超过1.3米的儿童，可凭有效身份证明免费搭乘”。

上海市2020年新修订的《上海市轨道交通乘客守则》中，也规定乘客可以免费带两名身高1.3米（含1.3米）以下的儿童乘车，超过两名的按超过人数购票。上海市交通委员会表态，为响应国家人口政策，乘客可以带领儿童免费乘车人数由一名调整为两名。

依据《大连市轨道交通乘客守则》，成年人不仅可以免费携带身高不超过1.3米的儿童乘车；免费携带2名以上身高不超过1.3米儿童乘车的，还能由车站工作人员帮助乘车。

景区场馆 门票限免政策不同

除了交通工具以外，二孩家庭在一些收费的景区或场馆也可能面临免票人数问题。

临近中午，中国科学技术馆内还是有不少大人带着孩子前来参观，其中不乏二孩家庭。

在咨询服务中心，工作人员告诉记者，现阶段只有主展厅有优惠政策，根据规定，一个大人购票，可以免费带一名8周岁（含）以下或1.3米（含）以下儿童。如果一个大人带两个的话，即使两个孩子都在8周岁以下或1.3米以下，第二个儿童也要按照学生票购票。“其他厅，比如儿童科学乐园和特效影院都没有优惠或免费，所有观众均需购票。”

当记者提出大多数景区或场馆并不限制免票儿童数量时，工作人员表示，“目前是这样制定的，但政策随时都在变，之后也可能会有更优惠的政策推出。”

作为二孩妈妈，程女士期待着政策可以尽快调整。“老大7岁，老二4岁，按理说都能免票，可现在会受到这条规定的限制，爸爸工作特别忙，经常要加班，本来我可以一个人带他俩过来玩的，结果还要白白多买一张票，觉得有点冤。”

每逢周末或节假日，北京欢乐谷也到处能看到孩子们的身影。官方网站的门票详情显示，身高1.2米（含）以下儿童可免费游玩（每名购票成人限带一名身高低于1.2米的儿童）。

不过，当记者拨打咨询电话确认免票儿童数量时，对方则答复称“一两个都没问题，这个没有特别限制，只要（大人）能带得了就可以，入口处主要看身高”。

在调查中，记者发现，北京的大多数景区或场馆对二孩家庭比较友好，通常并未对免票儿童数量加以限制。

以故宫博物院为例，规定6周岁（含6周岁）以下或身高1.2米（含1.2米）以下儿童免票参观。而颐和园、天坛公园、北海公园、北京动物园、北京植物园等市属公园，也都对6周岁（含6周岁）以下或身高1.2米（含1.2米）以下的儿童实行免票。在古北水镇、龙庆峡风景区、雁栖湖等京郊景点中，免票儿童普遍也没有人数限制。

相比之下，北京海洋馆的规定更像是特意为二孩家庭量身打造。按照免费入馆政策，在成人陪同下，身高1.2米以下儿童可免费入馆。每张成人票最多可带2名1.2米以下儿童免票入馆参观，超出部分儿童需要购买优惠票入馆。

而中国古动物馆在免票身高上向交通工具“看齐”，规定“身高不超过1.3米的儿童免票”，并且也未限制免票儿童数量。

演出酒店 套票只有“两大一小”

临近“五一”，徐女士正在为即将到来的假期出行做规划，但发现消费市场仍然经常忽略二孩家庭的需求。

“大多数酒店还是传统的标间和大床房，没办法同时入住‘两大两小’，分开住的话，少了点家庭出行的氛围。”徐女士看到，即使是主打亲子的度假村，房型也与普通酒店并无太大区别。其中，双床房仅提供两张单人床，而大床房也只有一张特大床。根据规定，每间客房最多可容纳1名0到11岁的儿童，免费和成人共用现有床铺，即使是高级房，也只允许携带1名儿童入住，超出11岁则视为成人。

“有些酒店倒是专门提供亲子房，里面布置成大黄鸭或者超级飞侠等主题，还给提供帐篷、玩具等，看上去挺用心的，很能吸引孩子，可仔细一看，基本都是一张1.5米的双人床和一张1.2米单人床，限住3人，明显还是只考虑‘两大一小’的家庭。”在徐女士看来，适合“两大两小”的家庭亲子房并不难实现，“其实，有的民宿已经在探索推出两张双人床，或者一张双人床搭配一组上下铺，这样就能满足一家四口的居住需要。”

此外，徐女士还在团购套票时遇到难题。“不管是亲子平台推出的乐园门票、儿童剧演出票，还是亲子餐，一般都只能选择‘两大一小’，而没有‘两大两小’，像我们这种带着两个孩子的，就只能额外单买一张票，没办法享受到本应有的团购优惠。”徐女士觉得，二孩时代已经来临，还需要公共服务和市场供给及时跟进，在细节上多一些“二孩思维”，“很多时候，这些人性化的改变带给二孩家庭的不仅是实惠和便利，更是一种温暖和慰藉，也让更多家庭有勇气、有意愿选择生育二孩。”（记者 宗媛媛 文并摄）