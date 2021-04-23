二孩时代，福利不能只给一个娃

带6岁的双胞胎坐地铁，一个孩子可以免票，另一个孩子却要收费。近日，成都二孩妈妈林女士的吐槽引发热议。据本报报道，林女士的经历并非个例。北京地铁和公交也规定，成人带两名以上身高不满1.3米的儿童时，只能一名儿童免票。不只是出行，像中国科学技术馆等收费场所、大多数酒店的标间和大床房、演出餐饮等团购套餐，也少见专门针对二孩家庭的优惠。

从公共交通、景点场馆的角度来说，限制免票儿童数量可以说是在情理之中。因为即便是儿童，也会增加对座位、游乐设施等公共资源的占用。不过，儿童免票政策的出发点，就是给孩子们提供友好便利的成长环境，对二孩“另眼相看”，是否违背了儿童免票政策的初衷？民生福利，二孩理应同等享受。

此前，对一名儿童实施免票政策，全社会之所以达成共识，是基于“独生子女”的时代背景。2016年，“全面二孩”政策正式实施，如今“二孩家庭”越来越多，成都林妈妈的困惑引起一众家长共鸣，说明随着社会家庭结构发生的普遍变化，只为一个儿童免票的政策，已经与时代不合拍，不仅是票钱的问题，还有给出行带来的不便。“二孩”能否与他们的哥哥姐姐一样，被公共政策关照，走上公共场所的福利通道？需要在政策层面予以回答。

这显然是在经济效益和儿童福祉之间的一道选择题。有效破解这道题，不仅体现社会对儿童的关爱程度，还能显露公共服务与时俱进的速度。从一张车票、一份入场券开始调整，也是公共配套服务呼应二孩政策、关爱二孩家庭的重要体现。近年来，已有不少城市和场所做出了改变。在北京，故宫博物院规定6周岁（含6周岁）以下或身高1.2米（含1.2米）以下儿童均可免票参观，颐和园、天坛公园等多所市属公园，都没有限制免票儿童的数量；上海、广州等地已将地铁中一名成年乘客携带免票儿童的人数从一名调整为两名。当然，不愿放开“二孩免票”的场所，也许确实有难处，比如高铁车厢空间相对狭窄，免票两名儿童，势必要多占用座位，难免影响其他旅客。所以，“二孩免票”政策更需要出台具体的执行标准，针对不同的领域，可以有不同的措施。

城市的管理方式应该照顾到群众集中的现实需求，公共机构的服务思维也应该紧跟社会发展变化的趋势，及时灵活地优化服务细节。在鼓励生育的时代，“二孩”不该是儿童福利的短板或公共服务的盲区。针对带两个孩子出行的家庭，公共交通和景区场所是冷冰冰地将其中一个孩子视为成人，还是用更为精细化的政策展现对小朋友的善意和温度，是值得深入思考的问题，需要有关部门用智慧和魄力来破解。