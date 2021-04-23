培训儿科医生 听懂孩子“心”声

本报海口电 （记者黄晓慧）4月20日，国家儿科基层医护培训项目——基层听诊能力提升计划在海南澄迈启动。根据这一计划，未来5年，全国将有10万名基层儿科医护人员接受听诊能力培训，以达到儿科医疗服务能力同质化的目标，让基层儿科医生更听得懂孩子的“心”声。海南省是这一计划的首个试点省，澄迈县则是海南首个实施培训项目的县。

据介绍，“基层医护听诊能力提升计划”利用人工智能技术培训基层医师的创新培训项目，在全国范围内进行先天性心脏病意识普及与推广，旨在提高基层医生对于这一疾病的筛查和诊治能力，提升基层儿科心血管专科队伍的能力水平。该项目由中华医学会儿科分会牵头，依托中国医师协会儿科医师分会心血管疾病专委会组织实施，将人工智能技术与听诊基础技能培训相结合。基层医生在手机上即可进入模拟听诊场景，接受心音听诊技能训练。

数据显示，先天性心脏病是我国出生缺陷第一大疾病，占我国出生婴儿的比例高达8.9‰，每年约有15万—20万先天性心脏病患儿出生。上海交通大学医学院附属新华医院院长孙锟教授表示，先天性心脏病患儿中的大部分可以根治，而且不会留下后遗症。但前提是能够及时发现、早发现、早治疗。“受限于我国基层儿科医护听诊筛查水平和基层医疗条件，先天性心脏病的漏诊率高达30%。很多患儿和家长并不知道有病，失去了最佳治疗时机。而据我们2015年的调查，我国基层儿科医生32%仅有中专文凭，亟须提高专业的听诊能力”。

孙锟教授是此次“听诊能力提升计划”的主要研发者和领衔实施者。他介绍，与以往的面对面培训不同，该项目运用了智能设备、培训套件对学员进行实训，结合理论学习，着重听觉、视觉两个维度强化培训，从而全面提升基层医生心音听诊技能。本次培训计划分为基础培训、进阶培训、专科培训等三个阶段，参与培训的医护人员在正式接受培训前需要先经过基础能力考核来决定受训课程。完成每个阶段培训后有对应的考核项目，最终依据学员完成的阶段颁发相应的资格证书。