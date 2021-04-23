这些欺诈骗保行为不要碰

我国医疗保障领域的第一部行政法规《医疗保障基金使用监督管理条例》将于5月1日起正式施行，北京市医保局近日推出打击欺诈骗保专题警示教育宣传片，以真实发生的案例提醒市民，欺诈骗保红线不要碰。

医保仅限本人用 全家开药可不行

■案例 儿子小蔡给妈妈打电话，妈妈正好头晕头痛的老毛病犯了，随口说“家里的降压药没有了，你去给我开点儿”。小蔡赶紧跑到医院，拿自己的社保卡给妈妈开了降压药，顺道还把弟弟的降糖药也开了。医保监管部门随后发现小蔡高血压病和糖尿病费用异常，对他进行了处罚。

■提醒 因为家属关系、朋友关系磨不开面子而违规的案例有不少。依据《医疗保障基金使用监督管理条例》有关规定，使用他人医疗保障凭证冒名就医、购药，造成医疗保障基金损失的，涉案人员除暂停医疗费用联网结算外，还需接受医疗保障行政部门处骗取金额2至5倍的罚款，构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。

重复开药瞒病情 大数据下现原形

■案例：张女士来到门诊，称自己最近头有点晕，想开点降压药。面对大夫“必须检查完后才能判断”的询问，张女士回答自己是个高血压老病号，已经吃药很多年。用同样的方法，张女士又去往另外几家医院重复开药。其实她家里的药盒已堆积成山。医保监管部门通过大数据系统发现此问题，并对张女士进行了质询。

■提醒：短短两个月内重复开了298天的药量，张女士觉得自己只是嫌麻烦想多囤点儿药备用，但已涉嫌违规。市医保局表示，参保人员应规范合理就医，如实向医生交代病情，并且遵医嘱用药。依据《北京市参保人员违反基本医疗保险规定处理办法》有关规定，以欺骗、胁迫等手段重复开药、超量开药的，将记入医疗保险信用信息系统，实施重点监督检查。

企业经营走正途 莫走骗保不归路

■案例：一家公司内，工作人员正跟网友在线交流，“你好，听说咱们这边可以代缴社保？”“可以的”“怎么收费？”“代缴社保每月100元，给链接直接购买，如果有重大疾病报销和生育险需求，给你个联系方式，跟王姐联系”。原来，这家企业正在干着代缴社保的勾当。监管部门发现线索：公司50个参保人员，竟然45人有重大疾病，随后对该公司进行了查封。

■提醒：依据《社会保险法》有关规定，参保企业通过虚构、隐瞒事实，为不符合参保条件的个人，违规违法办理挂靠参保手续，造成医疗保障基金损失的，由医疗保障行政部门责令追回、没收违法所得，并对相关责任人员依法给予处分。

■医保基金违法违规行为举报电话010-89152512。（记者 杨绪军）