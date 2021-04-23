机票盲盒，赔本赚吆喝还是另有玄机

无需好友助力，用户只需要花费98元，就可以开启一个指定出发地、随机目的地和随机出发时间的国内单程机票盲盒。如果开出不满意的机票，还可以申请全额退款。

“五一”临近，旅游市场持续升温，但一路上涨的机票价格让一些游客“望而却步”，而同程旅行的机票盲盒活动让一些游客觉得很新鲜也很划算。记者注意到，目前，去哪儿、飞猪、携程等多家在线旅游平台均已推出自己的机票盲盒产品。盲盒产品也从机票拓展到了火车票盲盒、酒店盲盒、景点盲盒等。

“年轻用户喜欢挑战未知，喜欢说走就走的旅行，也喜欢在社交平台上分享自己的新奇体验。”中国社会科学院财经战略研究院教授魏翔表示，机票盲盒产品充分利用平台经济的优势，为年轻人提供了一种新奇有趣的线上旅行消费体验，从而引爆了社交媒体上的传播。

不过，记者发现，从目前市场上公开销售的盲盒产品来看，多款自有盲盒产品的销售价格与成本之间的差距高达几倍之多。那么，平台为何要做赔本的买卖呢？

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示，机票盲盒作为一个主要面向年轻消费群体的活动，其火爆原因在于抓住了用户以小博大的心理，同时又支持不满意全额退款，对于用户来说既有新鲜感、神秘感，付出的成本代价也较小。相对于旅游盲盒为用户提供出游服务的功能，其更大的价值在于获客以及激活“沉寂”用户。

去哪儿大数据研究院副院长郭乐春对《工人日报》记者表示，第一天去哪儿“五一”盲盒活动的参与用户中，七成以上为95后。从盲盒销售的情况看，盲盒产品吸引了不少从未在平台注册甚至从未购买过机票的人前来购买。“今年机票价格普遍恢复至疫情前，盲盒产品更适合航空公司和平台拉新。”郭乐春说。

此外，盲盒活动有利于刺激用户的出游热情，以带动平台其他业务的发展。

“盲盒活动其实不局限于机票，玩法可以贯穿整个用户的消费周期。在线旅游平台可与酒店、景区等开展合作，探索盲盒玩法的可行性，让旅游盲盒不仅仅是获客拉新的工具，而是可以进一步丰富用户旅游出行的多样性。”陈礼腾说。

“我们机票盲盒背后的主要运营模式是，当用户锁定机票后，由我们按照市场价格为用户购买机票，票价中高出98元的部分，全部由我们来承担。”同程旅行机票盲盒产品负责人张超对记者表示，希望通过营销活动，促进国内旅游消费，进而推动国内旅游经济复苏。目前，部分航空公司已经加入最新一期的盲盒活动。未来，希望能够联合更多业界合作伙伴，共同为用户提供优质实惠的旅行产品和服务。

不过，也有专家提醒，机票盲盒是一种套用“盲盒经济”的营销手段，不少机票盲盒实际上就是航空公司在清库存。一分钱一分货，不少机票目的地、飞行日期都与消费者的预期不匹配。此外，飞猪、携程的机票盲盒活动需要邀请“好友助力”，比较耗时费力。

因此，魏翔建议，消费者应认识到盲盒具有不确定性的本质，勿为“捡便宜”冲动买单。在购买时要清楚内心所需，如果购买盲盒开启后，觉得时间、地点不合适，一定要及时点击放弃进行退款。对于在线旅行平台来讲，也应该尽可能让机票盲盒的出发日期更宽泛、线路覆盖的范围更广、热门目的地更多，这样才能持续吸引用户。