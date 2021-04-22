“茶喝不炒”应成为共识和行动

“特效茶”“办事茶”“金融茶”，“一片（饼）可以买一辆宝马，一提可以在广州买一套房”……眼下正是春茶上市时节，茶叶再次上演疯狂爆炒的戏码。据报道，各地打着各类名目的营销乱象层出不穷，不少茶叶质量难辨、价格混乱，动辄标价数十万元甚至数百万元。

俗话说，“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。茶在人们日常生活中的地位可见一斑。然而，作为昔日大众化的消费品，现在的茶叶却越来越让人感慨喝不起。以福建的武夷岩茶为例，近年来，部分岩茶价格呈现数倍乃至一二十倍增长，从每斤数千元、上万元涨至十几万元甚至数十万元，“天价岩茶”的现象愈演愈烈。

高价茶是人为炒作制造的魅影。一些茶商大肆渲染“茶树越老，茶叶越好”的说法，推出各种所谓“古树茶”“山头茶”，价格则完全是自说自话漫天要价，以次充好、以旧掺新等“潜规则”屡见不鲜。央视记者曾走访云南西双版纳，曝光30元茶叶敢卖1300元，把台地茶当成几百年的古树茶来卖。商家利用一些消费者缺乏辨别力的弱点，忽悠消费者高价购买茶叶，赚取利润。此外，茶叶还被投机者瞄准，在资本市场上“击鼓传花”，助推茶叶价格越炒越高。

茶叶疯狂爆炒，看似市场红火的背后，实则暗藏隐忧。“天价茶”的主要受益者是茶商，大多数茶农不但没有受益，反而成为受害者。据介绍，云南全省共有670多万亩茶园，其中40万余亩古树名山茶，价格高昂，受到追捧，其余630万亩茶园的品质好茶很难卖出，成为当地茶产业的一大痛点。茶叶不再是简单的大众消费品，而是成为了“办事茶”“送礼茶”和“投资茶”“金融茶”，前者败坏了社会风气，后者则演变成一场赌博游戏。当前，一些茶叶的价格虽然越炒越高，但实际上茶叶是“有价无市”难以变现，最后接棒的投资者将会砸在手里，亏损严重。

茶也是用来喝的，不是用来炒的。炒作“天价茶”，背离了商品的价值规律，扰乱了市场秩序，既侵害了消费者的应有权益，也不利于茶产业的健康发展。对此，全社会必须达成共识，形成合力，共同推动“茶喝不炒”的理性回归。

首先，加强行业自律。各地茶叶协会组织应切实发挥作用，牵头制定行业标准，推动建立产品可追溯体系，呼吁茶商诚信经营，营造良好的消费环境。

其次，引导理性消费。茶叶说到底就是一种饮品，消费者要正确看待茶叶的功效和价值，做到理性消费，不盲目攀比，只买对的，不买贵的。此外，加大监管力度。

最后，有关部门要加强市场执法，对于虚假标识、虚假宣传、以次充好、串通操控价格等违法行为依法惩处。此外，还要强化正风反腐，将“天价茶”列入党员干部不得收受的名贵特产资源目录，畅通信访举报渠道，对于违规收送“天价茶”的人员严肃追责。（张淳艺）