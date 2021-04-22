抢票软件失灵无妨 12306就该最可靠

抢票软件失灵甚至“消失”，对消费者来说不应该有什么妨碍，但这同时对12306 APP和12306官网的“最可靠”提出了更高的要求。作为消费者在线购买火车票的主要渠道，12306APP和12306官网确保消费者正常购票和查询，不仅关乎消费者的正当权益，同时也关系到铁路系统的形象。希望12306系统在任何时候都不失灵、不“崩溃”，消费者的这个要求一点儿也不过分。

随着国内旅游市场的进一步复苏，今年“五一”假期期间各类旅游产品预订火爆。预售首日，12306发售的5月1日车票超过315万张，是2019年同期的3倍以上。不少网友感叹：“刚刚刷出售票页面，火车票已经秒没”“加价购票也没成功，抢票软件竟然失灵”。对此，专家提醒：中国铁路官方售票系统12306最可靠!

“五一”假期临近，热门高铁票“一秒售空”引发关注。火车票预售究竟有多火爆，抢票软件失灵就是佐证——当网友使用抢票软件都抢不到一张火车票，抢票难度堪比甚至超过春运。这既说明“五一”假期出行需求异常旺盛，也反映出一些抢票软件“不堪重用”的实情。

据报道，在集中购票需求暴增的情况下，12306也有“小恙”。4月17日，即五一小长假首日火车票发售时，不少消费者通过12306购票时，出现了账号登录异常、车次查询失败等情况。“12306又崩了”话题一度登上微博热搜。

不过12306短暂“异常”仅限于部分热门线路，随后恢复正常，对用户购票影响不大。相较之下，多个抢票软件失灵，则给网友留下了“很不好”的印象。

本来，消费者使用抢票软件主要看重其抢票的成功率，为此还要额外支付成本，并冒着个人信息被泄露的风险。当抢票软件出现失灵，加价购票也没成功，实际上意味着，这些抢票软件已没有任何优势可言，进而言之，抢票软件被消费者彻底放弃的可能性已在增加。这或许是抢票软件逐步被淘汰的开始，客观上也为12306提升运行力、公信力提供了新的契机。

应该说，抢票软件作为一种市场化的产品和服务，无论是短暂失灵还是长期不灵，对消费者来说并不十分重要。即便没有了抢票软件，消费者应当能够在“铁路12306”APP、12306官方网站、车站售票窗口、车票代售点等购买所需的车票。

从这个角度看，抢票软件失灵甚至“消失”，对消费者来说不应该有什么妨碍，但这同时对12306 APP和12306官网的“最可靠”提出了更高的要求。作为消费者在线购买火车票的主要渠道，12306 APP和12306官网确保消费者正常购票和查询，不仅关乎消费者的正当权益，同时也关系到铁路系统的形象。希望12306系统在任何时候都不失灵、不“崩溃”，消费者的这个要求一点儿也不过分。

几年前，在抢购春运火车票等繁忙时段，12306系统崩溃现象曾多次上演。后来，经过铁路部门对12306网站售票系统进行持续优化和扩容，系统崩溃现象不断减少，这无疑是一大进步，但短暂崩溃现象未能彻底杜绝，还需为此不懈努力。

据介绍，12306避免系统崩溃有三种选择：其一，系统再优化再扩容，针对每次崩溃原因采取技术对策。其二，针对热门线路与非热门线路分别设计售票时间，让热门线路车票不再被扎堆抢购。其三，引导“曲线出行”，避开热门线路。

也就是说，避免12306系统崩溃主要是一个个“技术问题”，如果同时对售票系统、售票时间、“曲线出行”采取合理技术手段进行优化和分流，就有望把系统崩溃的几率降到最低。

有专家提出，“国家应该出台相应的管理措施，实现代购行为的规范化”。这一建议值得认真考量。抢票软件确实存在不少问题，有必要依法依规予以规范，但如果能确保12306系统足够强大，让消费者购票需求得到科学分流和技术保障，抢票软件就算退出了购票市场，也不会对消费者造成什么“损失”。