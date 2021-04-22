向飞机扔硬币，荒唐背后是无知

据北部湾航空官方微博披露，4月16日晚7时许，北部湾航空一趟从潍坊飞往海口的航班在起飞前的检查中发现地面有硬币。经调查，一男性旅客王某在登机时出于“祈福”目的向飞机投掷了6枚用红纸包裹的硬币。随后，相关人员将6枚硬币全部寻回。

出于安全考虑，北部湾航空决定取消航班，对飞机发动机进行全面检查，后于次日安排补班飞行，148名旅客行程受到影响。旅客王某被移交机场公安做进一步处理。

航空公司取消航班，全面排查发动机，非常必要。6枚只是王某自己的说法，到底是不是6枚得查了以后才能确定。有没有把硬币扔进飞机发动机，航空公司出于安全考虑，只能作最坏的打算。

飞机发动机是精密机械，一旦开机，强大的吸力会把硬币吸到发动机内部。硬币是小而坚硬的金属体，高速移动时与高速旋转的发动机部件相碰撞，会产生一连串的贯通伤，严重威胁整架飞机的安全。可想而知，扔硬币行为给飞机带来了多么大的安全隐患。

公共安全没有侥幸可言，必须为任何可能的安全问题做好防范。航空公司的这一波操作非常专业。

值得注意的是，社会公众对这类事件危害性的认识，远远不够。很多人认为，向飞机扔硬币的事情太过荒唐太过少见，扔进发动机更是小概率，航空公司用不着大动干戈。

其实，向飞机扔硬币的事，曾经发生过多起。2017年6月27日，一老太太往南航飞机的发动机扔硬币；2017年7月，一男子往深航飞机的发动机投掷硬币；2019年2月，一男子往云南祥鹏航空飞机的发动机扔硬币，导致飞机延迟到第二天才起飞；2019年4月16日，一名66岁的乘客为祈福，向天津航空飞机的发动机投掷6枚硬币，导致需换机起飞。

我们已经不能拿小概率事件来描述这种行为了，必须认真调查一下，这种向飞机扔硬币的行为到底是怎么来的？这只是某个人的突发奇想，还是一群人的迷信？这种行为起源于哪里，哪些人群易发？查清楚后，看看能不能有针对性地提出解决方案。

向飞机扔硬币的行为，表面上看是无知，实际上是对危害性认识不足，规则意识淡漠。把其中的道理和危害性讲清楚了，把安全教育做在登机前，方能避免这种行为。

此外，处罚力度是不是足够？目前对这类行为一般处以行政拘留，对于造成实际损失的，航空公司提出赔偿诉讼也会得到法律支持。行政拘留最长不超过15天，相比于此行为对公共安全可能造成的严重后果，这样的处罚力度可能是不匹配的。