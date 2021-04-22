珠海率先实现目标人群新冠疫苗接种率超80%

截至4月20日12时，珠海市累计接种新冠疫苗141.7万人，成为全国首个新冠病毒疫苗18-59岁目标人群接种覆盖率超过80%的地级市。

自实施新冠病毒疫苗大规模人群接种以来，根据国家部署，广东省提出“区分梯次、板块轮动”的接种策略，将广州、深圳、珠海、佛山、东莞确定为疫苗接种重点城市，优先保障这5市疫苗供应。

珠海率先实现目标人群接种覆盖率超80%，为建立全人群免疫屏障奠定了坚实的基础，有效筑牢了口岸城市外防输入、内防反弹的防疫堤坝，也为流动人口往来频繁的口岸城市快速构筑人群免疫屏障提供了城市经验模板，对粤港澳大湾区加快构筑人群免疫屏障起到了示范引领作用。

据悉，接下来，广东将继续加快广州、深圳、佛山、东莞等市疫苗接种进度，梯次推进粤东粤西粤北地区疫苗接种覆盖面，尽快在全省建立免疫屏障，巩固新冠肺炎疫情防控成果。（记者张华、郑达 通讯员粤卫信）