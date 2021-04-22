我国新冠疫苗今年产量或超30亿剂

新华社电 4月20日，博鳌亚洲论坛2021年年会开幕，新冠肺炎疫情防控以及疫苗研发供应成为热点话题之一。在“新冠疫苗的供应与可及性”分论坛上，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟表示，我国新冠疫苗产能今年接近50亿剂，预计产量可超30亿剂。

郑忠伟在接受采访时介绍，“目前国内新冠疫苗供应相对偏紧，但5月份以后，特别是6月份以后，随着企业三期产能释放，供应偏紧会明显缓解。”

科兴控股董事长兼首席执行官尹卫东在论坛上介绍，“我们正在开足马力生产，科兴今年有能力生产20亿剂疫苗。”

与科兴提供的新冠灭活疫苗技术路线不同，康希诺生物研发的是基于腺病毒载体的疫苗。该公司创始人、董事长兼首席执行官宇学峰介绍，康希诺正在研究黏膜免疫的吸入式新冠疫苗，目前已经开始临床。“如果只用20%的正常注射用量，就能达到100%的效果，5亿剂的年产能就能变成25亿剂，这将使得疫苗可及更容易，成本也会更低。”