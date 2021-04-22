“灰广播”保健品带货兴起 需提高对虚假宣传辨识力

普通保健品被宣传成“无所不能的人体万能干细胞”，不仅包治百病，还自带“80天细胞再生，80天血液干净”等神奇功能……记者调查发现，“灰广播”带货悄然兴起，原价几块钱的保健药品摇身一变成“神药”，身价暴涨10倍至近百元。

“老慢病难治愈？别担心，人体干细胞疗法，80天帮您细胞再生！80天助您肝脏功能恢复！赶快拿起电话订购吧！”这种以专家讲解、听众互动、电话卖药为内容的广播，很可能来自“灰广播”。

这些广播的内容大致相似——包装成健康讲座的药品推销广告，通过普及某种健康疗法兜售药品。

经过国家多年严格管理，大量违规医疗器械、保健品广告无法在正规广播电台播放。但个别区县广播电台将广告时段承包给广告公司，给虚假广告可乘之机。

这种“灰广播”，实际上是通过合法广播频段进行违反广告法相关规定的播放。广告内容以宣传保健品、医疗器械等为主。

而所谓的“专家讲座”和“热线接听”，均为经销商提供的录音资料。包括听众拨打的热线电话，也根本接不进“讲座”现场，广播内容均为提前录制。

记者发现，“灰广播”通过情感攻势销售话术，围猎目标是中老年人。

在一份涉事保健品公司内部培训资料中，详细注明了“讲座”播放后，销售人员接咨询电话的话术：不能直接推销商品，要借了解顾客病史的机会嘘寒问暖，同时分析顾客的性格、家庭情况和购买力。通过与消费者共情骗取对方信任。在中老年人将销售人员视作心理上的“小棉袄”后，利用顾客对销售人员情感上的依赖进行产品推销。

电波跨越京津冀，药品生产涉东北、西南等多地，通过快递推销全国……这种发散式营销提高了监管难度，造成消费者维权难。

截至目前，检察机关已办结这起行政公益诉讼案件。相关部门已完成对“灰广播”涉事单位、企业的整改和排查。同时，北京市检四分院依法将所排查案件线索移送河北等地检察机关处理，河北检察机关已启动公益诉讼程序并向相关单位制发检察建议，督促从根源上解决问题。

“消费者自身也要加强警惕，提高对虚假宣传的辨识能力。”北京市检四分院第四检察部检察官助理樊士诚告诉记者，以本案为例，这种所谓的“人体万能干细胞”保健品，被吹嘘成包治百病的神药，哪里坏了补哪里，高血压、糖尿病、心脑血管疾病、风湿骨病等等无所不能，“这怎么可能呢”。

天津世川律师事务所合伙人李晗提示，对于一些新药或新疗法要保持冷静、理智。如果误听、误信购买了此类通过夸大疗效、虚假宣传等方式售卖的保健品，可以依据消费者权益保护法第五十五条的规定，对经营者进行索赔。