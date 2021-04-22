大学生警惕这四类诈骗陷阱

近期，大学生群体成了诈骗分子瞄准的对象。据海淀反诈中心统计，大学生遭遇电信网络诈骗中，最多的是刷单返利类诈骗；此外，虚假征信类诈骗、冒充电商物流客服类诈骗、网络交友类诈骗也占相当一部分比例。针对这些诈骗套路，北京海淀警方提示大学生们谨防落入这四类诈骗“陷阱”。

大学生如何防诈骗？牢记“三不一多”原则

记者了解到，目前海淀警方已在辖区各高校内教学楼、宿舍和公告栏等处张贴反诈骗海报，发放反诈骗宣传手册，民警进校园给师生们教授防诈课程，指导学生们下载反诈APP，并告知学生若遭遇诈骗立即报警。

大学生们应如何免遭各类诈骗？要记住“三不一多”原则，陌生电话不轻信、陌生链接不点击、个人信息不透露、转账汇款多核实；拨打 110 或到属地派出所咨询；下载“全民反诈”APP，进行验证。请记住北京市反诈专线96110，请务必及时接听此号码的来电，因为很可能你正在遭遇电信诈骗。

动动手指就赚钱？刷单返利不断“套牢”你

高校学生小王玩游戏时看到一条兼职招聘广告，通过刷单可以获得一定佣金。这种轻松的赚钱方式对大学生来说颇具诱惑力。小王与“客服”沟通后，便决定尝试这动动手指就能赚钱的营生。首单花费100元，在一电商平台购物刷单并给予好评。之后，小王收到了对方返回的105元钱款，除本金外，还包括5元佣金。小王非常开心，继续要任务。

第二单，“客服”给了一个2000元的5联单任务包，小王一口气完成了刷单任务，但这次并未及时返利。对方称是“系统故障出现延时”，小王于是先用自己的积蓄垫付了购物款。

可是任务包金额越来越大，小王资金吃紧，要求“客服”返还之前所有的本金加佣金。但“客服”表示“系统权限要求完成9联单任务才能返款”，还指导小王通过一些贷款平台借贷。正当小王准备完成任务时，海淀反诈中心工作人员及时联系到小王，戳穿了骗局，避免了7万元损失。

■警方提示

无论真假都不能参与

骗子通过微信、QQ等社交软件发布兼职刷单信息，吸引大学生加入，用蝇头小利骗取信任后，引诱他们投入大额资金，再以各种理由推托不返款，诱使大学生通过借贷等不断追加投入。

骗子利用大学生社会经验少又想轻松赚钱的心理设下陷阱，让尝到小甜头的学生吃了大亏。办案民警提示学生们，兼职刷单无论真假都不要参与。“如果是真的，你将触犯法律，属违法行为；若是假的，那么你将被套牢，面临财产损失。”

校园贷账号影响征信？虚假征信电话吓蒙你

上个月，大学生小张接到一个“支付平台客服”的电话。对方称，因银保监会严查学生贷，需要其修改学生信息，不然影响以后的房贷、车贷。小张一听有点蒙。随后，对方诱导小张使用一个贷款APP进行贷款。小张想到之前在宿舍看到过派出所张贴的防电诈宣传材料，急忙挂断电话，向社区民警求助。民警明确告知这是电信诈骗，避免了小张的经济损失。

有些学生还接到“某机构”的来电：“为了响应国家号召，杜绝校园贷带来的不良社会影响，我们现在需要批量注销这批账

号。你有个校园贷账号需注销，不然会影响征信。”一位刚毕业不久的学生信以为真，险些落入骗子的陷阱，幸亏最后警醒。

■警方提示

注销校园贷都是诈骗

一些办过校园贷的大学生接到此类电话，被骗子一吓唬，害怕了，就按照对方的指示下载贷款APP，把钱款转到对方的指定账户。民警提示，任何以注销校园贷款为由的来电都是诈骗；拨打官方贷款公司电话核实真伪，切勿盲目操作；不要在对方提供的贷款APP上进行贷款操作，更不能转账到对方提供的账户。

网购误操作需要退订？冒充电商客服掏空你钱袋

大学生经常需要网购一些日常用品。一天，大学生小高接到一家“网购平台客服”的来电：“你的账号被我们的实习客服误操作为代理商了，是否取消？否则将每月扣除500元。”对于大学生来说，这是一笔不小的开支，小高要求赶紧取消。小高按照对方的提示，在支付平台转账界面输入对方提供的“工号及验证码”，进行退订。

不料，对方告知“验证失败”，需要再验证，让小高打开视频通话的屏幕分享功能，指导他操作，还要小高通过一些网络平台借款。小高正要将贷款的钱按之前步骤操作时，所幸被海淀反诈中心工作人员及时劝阻，避免了16万元损失。

■警方提示

务必登录官方平台核实

骗子通过非法渠道获取大学生网购信息，冒充“客服人员”获取信任后，以大学生“购买商品出现质量问题”或“账号被误操作为VIP会员，需退款退订”为由，指导其在手机或电脑上操作，实为转账。

骗子冒充购物平台客服或商家来电，谎称帮您退款或退订、特别是需在支付界面进行退款或取消某项功能时，请勿轻信，务必亲自登录官方购物平台核实，不盲目按照对方提示操作；凡是被要求通过贷款平台贷款的，立即挂断电话。

跟美女视频聊天挺嗨 网络交友不慎被敲竹杠

小赵通过一网络平台联系到一女子，聊天过程中，女子提出视频裸聊。小赵同意后，对方发来一个二维码让他扫码安装。小赵扫码后无法登录，也没在意，视频聊天几十秒后，女子突然挂断，并发来一段小赵的视频及手机通讯录截图，以“发给其父母和朋友”为要挟，向小赵索要1000元。小赵无奈，便给对方转账1000元。

对方拿钱后，却称视频还没彻底删除，让小赵再付一笔钱。小赵二次转账后，对方竟得寸进尺，狮子大开口，并威胁要将视频发出去。小赵没有那么多钱，对方便指导他贷款。当小赵欲再次转账时，被海淀反诈中心工作人员阻止，避免了2.5万元损失。

■警方提示

勿随意加陌生人为好友

诈骗分子将自己包装成美女形象，诱导被害人扫码安装带病毒的APP，该软件可获取手机通讯录等信息。骗子把通讯录的截图发给被害学生，抓住其心理弱点，以不雅照片或视频敲诈勒索，被害学生一旦转账便永无止境。金额越来越大学生承受不了时，诈骗分子便指导学生通过一些贷款平台贷款。

办案民警提醒学生们，勿随意通过或添加陌生人为好友；勿随意点击陌生链接或授权手机各种权限，特别是摄像头、通讯录等权限；非正规渠道获取的APP谨慎安装，避免因恶意软件导致手机信息泄露；切不可在网上对陌生人裸露身体。（记者 林靖）