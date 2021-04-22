去年食品安全抽检监测不合格率2.31%

据新华社北京4月21日电（记者 赵文君）2020年全国食品安全抽检监测数据显示，全国市场监管部门对市场上销售的全部34大类食品完成抽检638万余批次，总体不合格率为2.31%，与2019年基本持平。这是记者21日从市场监管总局二季度新闻发布会上获悉的。

抽检数据显示，我国食品安全形势总体保持稳中向好的态势。从食品类别看，日常消费量大的米面油、肉蛋奶等大宗食品和婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、保健食品等30类食品抽检不合格率低于总体不合格率。从食品业态看，消费者购物主要渠道之一的网购食品抽检不合格率为2.30%，与总体不合格率基本持平。

抽检数据还显示，微生物污染、农兽药残留超标等问题仍较突出,个别食品类别的抽检不合格率较高。

食品因微生物污染超标抽检不合格率为2.83%，占不合格样品总量的23.0%。食品因农兽药残留超标抽检不合格率为1.79%，占不合格样品总量的35.3%。超范围超限量使用食品添加剂导致的抽检不合格率为0.98%，虽然处于持续下降状态，但在抽检不合格样品总量中的占比仍达16.2%。

2020年，市场监管部门加大对小餐饮、小吃店等抽检力度，餐饮食品抽检不合格率为5.99%，主要不合格项目为微生物污染；蔬菜制品抽检不合格率为3.45%，主要是超范围超限量使用食品添加剂问题。