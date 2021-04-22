当心！塑料书包里的隐形“杀手”

小小少年郎，背包上学堂。包里含“毒素”，听了心慌慌。

“新华视点”记者近期在多地调研了解到，现在一些地方中小学生背的部分塑料书包中，存在有毒危险化学品短链氯化石蜡暴露风险，而有关书包的国家标准并没有对短链氯化石蜡含量进行限制，导致为数不少的“含毒书包”与孩子们“共舞”。

学生书包检出有毒化学品

氯化石蜡常被作为增塑剂添加在塑料材料中，可以增加塑料材料的柔韧度，便于塑形和提高触感柔软度，通过打造更好的书包外观和手感吸引消费者。氯化石蜡按照碳链长度可分成短链、中链和长链，其中短链、中链氯化石蜡具有一定的生物毒性，通常碳链越短毒性越强。

深圳市计量质量检测研究院对市场流通的82批次学生书包样品进行了检测，42批次检出短链氯化石蜡，含量范围为0.007%-9.5%，检出率为51%；其中，25批次样品中短链氯化石蜡含量超出欧盟有关法规限制要求，不符合率为30%。

深圳市计量质量检测研究院工程师冯岸红认为，书包伴随着学生的整个读书时代，学生几乎每天都会接触书包，午休时甚至会枕着书包入睡。从研究数据可以看出，书包中存在短链氯化石蜡的暴露风险，有毒物质可能通过呼吸道等途径进入人体，进而对学生的健康造成损害。

短链氯化石蜡还出现在塑料包书皮上。深圳市消费者委员会2019年的一项检测显示，6款塑料包书皮样品被检出含有短链氯化石蜡，其中5款超出欧盟标准限量要求。

深圳市消费者委员会公布的检测报告指出，短链氯化石蜡具有生物毒性且有蓄积性，长期存在于环境中的短链氯化石蜡会在动物和人类体内积蓄，影响人体以及生物的免疫系统和生殖系统，并造成环境污染。

多因素致“含毒书包”流入市场

目前含有塑料的书包在市场上占有相当大的比例。记者在某大型电商销售平台上看到，销售量排在前50名的书包，绝大多数含有塑料材料。

目前，部分发达国家已经对含有短链氯化石蜡的消费品进口和使用进行严格限制，欧盟有关法规限定消费品中短链氯化石蜡的含量不得超过0.15%，但我国对书包、包书皮等学生用品中的短链氯化石蜡限量未做出明确要求。

我国目前针对书包的生产、检测标准主要有《学生用品的安全通用要求（GB 21027—2007）》《学生书袋（QB/T 2858-2007）》《中小学生书包卫生要求》。记者查阅这三个文件发现，文件规定针对书包的化学物质检测指标主要有：游离甲醛、可分解有害芳香胺染料、可迁移元素最大限量等，但没有关于短链氯化石蜡限值的有关规定。

记者查阅近几年来全国大部分省份市场监管部门抽检书包等文具用品的抽检公告，发现无一家把短链氯化石蜡作为书包质量抽检的检测项目。

氯化石蜡应用广泛的一个重要原因是成本低廉。山东省东营市一家氯化石蜡生产企业负责人刘某说，跟同类增塑剂相比，氯化石蜡的价格低近50%而且其增塑效果比同类产品更佳，性价比很高。

浙江省温岭市一家书包生产企业负责人邵某说，所需原材料是从市场上购入的，并非自己生产，加工成书包过程中无需用到增塑剂。“不知道什么是短链氯化石蜡，更不会专门检测原材料中是否含有短链氯化石蜡。”

修订标准堵住产品抽检漏洞

据了解，目前国内生产的氯化石蜡是短链、中链和长链的混合物。业内人士指出，我国作为氯化石蜡生产大国，应加快技术革新，最大限度降低氯化石蜡产品中短链、中链的含量和比例，提高氯化石蜡品质。

冯岸红等专家建议，相关部门将短链氯化石蜡纳入监管，建立书包等消费品中短链氯化石蜡的检测方法，完善相关标准体系，为消费品中短链氯化石蜡的监管提供技术支撑。

书包生产企业负责人邵某说，短期来看，必须尽快改善书包原料行业的生产工艺。目前大多数书包产品中的短链氯化石蜡主要来自书包原料生产商在生产过程中的直接添加。因此，要降低书包中的短链氯化石蜡含量，必须从源头上严格限制氯化石蜡的添加使用，尽快寻找和开发环保无毒害的替代品。

新华社“新华视点”记者

（据新华社北京4月21日电）