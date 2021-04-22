要让炫富吃播彻底断顿儿

在大胃王吃播、海量王喝播被舆论强烈批评之后，“专点最贵的吃”短视频又冒了出来。《人民日报》此前点名批评了一批以体验奢侈生活为卖点的炫富短视频，本报记者近日调查发现，这些动辄成千上万一餐的视频有不少是精心设计的流量圈套，砸重金的吃喝玩乐体验只是道具，利用普通人的猎奇心理吸流量、接广告、带货才是真。业内人士披露，顶级珍馐不过是这类赚取流量的手段。

3000多元一份手擀面、248元一口的和牛烤肉、75000元住一晚总统套房……这种花钱的阵仗，不是真土豪根本吃不消，而真正的土豪又有几个会跑到短视频上来秀还顺便带货？其实，这些博主不但炫富成本低，而且赚得多。“探店其实都是商家的推广套路而已，自有商家买单。可惜普通人信以为真。”

但是，短视频观众的确难以觉察背后的猫腻；心智尚未成熟的青少年、对各种网上套路缺乏鉴别能力的老年人，更是容易轻信。这些短视频中表现出来的骄奢淫逸的生活，纸醉金迷的场面，可能让不明就里的粉丝因此对现实生活产生不满，久而久之心态失衡，而揣着明白装糊涂的博主对此完全不负责任。非但如此，他们还会利用巨大的流量为自己牟利，毕竟粉丝成规模了就可以变现。报道中，某名吃播在视频中会突兀地转换话题或拿出手机，加进和视频主题无关的游戏推广或购物平台的广告，并诱导粉丝点击相关链接。这种赤裸裸的圈粉变现途径，就差把套路二字写在每个视频开头了。

拥有财富不是坏事，炫富、败坏社会风气才是问题所在。这些真假难辨、夸张媚俗的内容，赤裸裸传递着一种虚荣拜金、不劳而获的价值观，悄然且深远地侵蚀着社会风气和现代文明。既然此类短视频不宜传播，那么平台和职能部门就该审核整顿。万千短视频观众，也要勘破这些博主的伎俩，不要被他们收割，更不应该被他们带偏。