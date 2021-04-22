老人网上购物常被坑很委屈

学会网购的老年人现在越来越多，不过“踩坑”的也不少。近日，接连有老人向本报反映，他们网购遭遇维权难、被套路。

89岁老人网购维权反被拉黑

因为老伴爱吃肉，89岁的舒奶奶最近常在网上给老伴买扣肉。“以前都是我亲自下厨，现在年纪大了，做饭力不从心了。”为让老伴解馋，舒奶奶开始学习网购，没想到连买两次，卖家都少发货，还把她“拉黑”禁言。

舒奶奶告诉记者，他们老两口学会网购也是前不久的事。儿子虽然经常来看望他们，可买扣肉这点小事不忍心总让他来回跑。这不，儿子给老两口买了一部平板电脑，安装了某电商平台APP，并教会了老奶奶如何在上边购买现成的扣肉。学会了像年轻人一样网上买东西，老人高兴坏了。

此后不久，舒奶奶尝试着自己在某网店下单了一组四盒装的扣肉。收到货后，她迫不及待拆开快递，却发现纸箱内只有三盒。“是不是卖家不小心少发了？因为我不懂怎么联系客服，也没去追要少发的肉。扣肉的味道不错，后来，我又第二次下单，结果收到的货不仅又少发了一盒，还有一盒被压烂了。”

老伴担心是舒奶奶的网购操作不熟练，他特意叮嘱她在备注上表明“老人购物”，心想万一操作失误，希望卖家能多帮忙。而且儿子告诉他们，快递很多时候会放到楼下的蜂巢柜，需要自己下去取，但标明“老人购物”后，快递员看到备注信息会送货上门。

“只是没想到标明老人购物，反而网购更难了。”舒奶奶叹了口气，两次“买四发三”，让两位老人觉得有必要向卖家询问清楚。但该怎么维权？老人一时犯了难。舒奶奶说，她目前只会选择商品、点击购买这样的简单操作。按照快递箱上的地址和联系方式，她把电话拨打过去。

“我说自己是快90岁的老人，买的扣肉少发货了，但接电话的人一直不帮我处理，我连打了几次后，他就再也不接了。”舒奶奶说，她听说售后问题要联系电商客服，但她发现不管自己发送多少信息，对方都不回复。没办法，老两口找到农科院社区寻求帮助。工作人员打开老人的平板电脑，一看才知道，原来老人已被卖家“拉黑”了，发送的消息均未送达。

看到老人着急的样子，社区工作人员安抚他们后，用自己的账号找到卖家客服。谁料，对方要求必须用购买人的账号才能进行联系。工作人员表示购买人的账号无法发送信息，客服称可能因网络信号不好导致信息发送失败。

工作人员明确表示并非网络原因，如果卖家不能积极解决问题，将针对其不积极解决老年人订单、售后态度差向平台客服及12315投诉。在工作人员的“步步紧逼”之下，卖家最终承认将老人账号发送的信息拦截了，并表示会对少发货一事进行核实。此后，经过社区工作人员与卖家多次沟通，卖家终于表示是仓库漏发了，并给老人退了款。

退款到账后，社区工作人员又向老人叮嘱了网购容易遇到的问题。舒奶奶十分高兴，拿起桌上的纸笔写下了《感谢信》。“我年轻时给别人‘扫盲’，现在你们给我‘扫盲’，谢谢你们！”同时，舒奶奶也表达了希望能有人教她学习网购知识的想法。

舒奶奶的提议给社区工作人员们提了醒。一名工作人员说，社区不少老人想接触网络、学习智能设备，却没有人教他们。帮两位老人解决网购维权一事后，工作人员商定将组织社工和志愿者，定期为老人开展智能设备学习活动，让更多的老人避免“入坑”。

大字广告成套路老人常吃亏

年近七旬的李先生，两年前学会网购后，日常用品就常在网上购买。前不久，他在某电商平台购买食品保鲜袋，结果发现又“吃亏了”。

“明明商品页标注的是380只装，收到的货却只有210只。误差也太大了！”

因为此前曾在其他网店购买过保鲜袋，直到快用完的时候才发现实际数量与购买时标明的数量相差很多，这一次，李先生吸取教训，刚收到货就细细数了一遍，发现只有210个。李先生立即联系了客服，对方告知，保鲜袋是按重量出售的，个数只是一个大概数量。李先生十分纳闷：既然是按重量卖，为什么不直接标清楚？

记者也在电商平台以“保鲜袋”为关键词进行搜索，发现不少卖家都在醒目位置打出了“550只，够用一年”等字样的广告，但点进链接后，保鲜袋的个数前却加了一个“约”字。一位卖家表示，所标数量其实没那么标准。

“卖家在显眼的位置标上个数，购买时却用小字写上一个约字，真是一不小心就被套路了。”李先生说。

相比年轻人，老人对网上销售的产品信息很难全面掌握，甄别能力也有限，更容易在网购中遇到问题，对此，北京京师律师事务所律师张自豪提醒，老人网购前不偏信广告宣传，选择正规的网购平台，货比三家的同时，注意保存聊天记录，一旦发生纠纷，可作为证据；另外，也要加大对老人消费维权的知识普及和帮助。子女也应给予老人更多关心，老人网购遇到问题，可及时向子女或社区寻求帮助。（实习记者 鹿艺佳）