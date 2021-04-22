北京市疾控中心：新冠疫苗接种证明不能替代核酸检测报告

接种新冠疫苗后多久能产生抗体？北京市疾控中心为公众释疑：根据前期新冠病毒灭活疫苗临床试验研究，接种第二剂疫苗约两周后，接种人群可以产生较好的免疫效果。不过，新冠疫苗接种证明不能替代核酸检测报告。

市疾控中心介绍，接种新冠疫苗后，极少数受种者仍可能出现核酸检测阳性或发病。原因包括：全程接种疫苗后，个别受种者因免疫失败而未获得有效保护，这部分人群暴露于新冠病毒后，可能因感染新冠病毒而检出核酸阳性或发病；疫苗接种后需要一段时间才能产生保护效果，如果这段时间内感染新冠病毒，可能检出核酸阳性或发病；处于疾病潜伏期的患者或无症状感染者，即使接种疫苗，仍可能因已被感染而检出核酸阳性或发病。

市疾控中心提醒，这部分人群有可能成为传染者。在新冠肺炎疫情防控需要进行核酸筛查时，新冠疫苗接种证明不能替代核酸检测报告，市民仍需配合相关部门进行核酸检测。（记者孙乐琪）