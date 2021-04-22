报告称我国酒店品牌化空间仍较大

中国饭店协会联合北京第二外国语学院旅游科学学院发布《2021年中国酒店业发展报告》（以下简称《报告》），对2020年全国住宿业设施的发展情况进行了分析。《报告》显示，截至2020年底，我国酒店连锁化率为31%, 而发达国家酒店品牌连锁化率可达 60%，说明我国酒店品牌化的空间仍较大。

报告显示，从全国酒店城市分析，截至2020年底，一线城市酒店客房数约为154.6万间，占10%；副省级城市及省会城市酒店客房数约为364.9万间，占24%；其他城市酒店客房数约为1013.1万间，占66%。由此可见，从数量上看，我国绝大部分的酒店都分布在除一线城市和副省级城市及省会城市之外的其他城市区域。

从全国酒店档次分析，经济型（二星级及以下）客房数约为942.4万间，占61%；中档（三星级）客房数约为259.4万间，占17%；高档（四星级）客房数约为223万间, 占15%；豪华（五星级）客房数为107.8万间，占7%。

报告指出，尽管2020年酒店业总体规模萎缩明显，连锁酒店客房数却增长了16.6万间，一增一减，推动中国酒店业连锁化率比2019年提高了5个百分点。虽然连锁酒店客房总量在增长，但是各个细分市场有增有减。（记者杨召奎）