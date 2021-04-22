去年下架、封存、召回不合格食品3596吨

国家市场监督管理总局食品抽检司副司长梁钢在新闻发布会上介绍说，2020年，市场监管部门完成食品安全监督抽检638万余批次，总体不合格率为2.31%，与2019年基本持平。全年督促完成不合格食品核查处置任务13.60万件次，下架、封存、召回不合格食品3596吨，罚没金额10.93亿元。

抽检数据显示，我国食品安全形势总体保持稳中向好的态势。从食品类别看，日常消费量大的米面油、肉蛋奶等大宗食品和婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、保健食品等30类食品抽检不合格率低于总体不合格率。消费者购物主要渠道之一的网购食品抽检不合格率为2.30%，与总体不合格率持平。

抽检数据还显示，我国仍处于食品安全问题易发、多发期，一些食品安全问题仍需持续治理。食品因微生物污染超标抽检不合格率为2.83%，占不合格样品总量的23.0%。食品因农兽药残留超标抽检不合格率为1.79%，占不合格样品总量的35.3%。超范围超限量使用食品添加剂导致的抽检不合格率为0.98%，虽然处于持续下降状态，但食品添加剂“双超”在抽检不合格样品总量中的占比仍达16.2%。

值得一提的是，2020年，市场监管部门加大对小餐饮、小吃店等抽检力度，餐饮食品抽检不合格率为5.99%，主要不合格项目为微生物污染，呈现餐饮单位规模越小、抽检不合格率越高的趋势。（记者蒋菡）