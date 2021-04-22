宁波市消保委发布消费警示：警惕美容店与助贷公司联手诱导消费者办网贷

日前，宁波市消费者权益保护委员会（以下简称宁波市消保委）发布2021年1号消费警示，披露了一起医疗美容诱导消费者办网贷，严重侵害消费者合法权益的案例。在该案例中，预付式美容经营运作手法由圈钱跑路的1.0版“升级”为悄然灭失法人资格的2.0版。

在该案例中，消费者黄女士向宁波市消保委投诉，2020年10月5日，她在网上看到“芊馥国际妊娠纹修复”广告，广告宣称修复妊娠纹效果极佳。次日，黄女士根据广告指引来到“婧纹美容”，服务人员表示可以修复80%，并出示了签约合同，还表示可以代为办理贷款，利息很低。

黄女士立即刷卡支付了3052元（总价21800元），并进行了网贷签约。然而，到了2021年3月，由于每次修复，仪器点扎妊娠纹处异常疼痛，伴有红肿与渗血，修复后不见效果，黄女士提出不再进行修复，要求停止借贷，美容店不予正面回应。她原以为事情就此暂停，没想到收到催款信息，要求尽快还贷，否则不良记录会影响征信。

这时，黄女士才意识到问题的严重性。她于3月27日还款并支付逾期费用近300元后，在停止美容无回馈、无法停止借贷的情况下，向宁波市消保委求助。

接诉后，宁波市消保委工作人员经过初步调查发现，与黄女士签订“婧纹国际签约合同”的主体为“宁波纹研美容有限公司”（以下简称纹研美容），该公司在合同上标称“芊馥国际妊娠纹修复中心”，已于2021年3月3日注销。

宁波市消保委工作人员试图联系纹研美容一直未果，与助贷公司即科公司取得联系后，对方表示会协助黄女士按贷款合同约定退贷销账，最终黄女士于4月8日完成还款，并取得结清凭证。

“与头一天还在疯狂办卡，第二天就关门失联的经营手法不同，涉案公司正常成立与注销。然而，其快速、高频、短暂、多地的开业、关闭，目的仍是敛财，但手法更隐蔽，承担的法律责任与风险更小。”宁波市消保委工作人员介绍说。

与此同时，美容店与助贷公司合作，助贷公司与金融公司合作，美容店提供客源，金融公司提供无需担保抵押的贷款，助贷公司撮合双方达成借贷。作为引流的纹研美容注册地在宁波，助贷公司即科公司注册地在上海，金融公司盛银金融注册地在辽宁沈阳，一旦产生借贷纠纷，消费者向相关方主张权益势必有跨越地域的成本。

对此，宁波市消保委提醒，消费者应谨慎选择美容服务机构，谨慎选择美容网贷。要明确自身美容需求与对方美容服务是否匹配，确认美容服务是生活美容还是医疗美容，并了解美容服务机构的资质，然后再决定是否做美容手术，以免遭受损失。（记者邹倜然）