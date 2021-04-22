青岛平度打造“二十四节气”城市IP

本报电 4月20日，青岛平度举行“二十四节气”小精灵城市IP新闻发布会，推出立春、立夏、立秋、立冬等4个主要节气精灵形象及各类动漫衍生品。

据介绍，城市IP是关于城市特定价值提升的创意，是对城市特色凝练创造出的一个符号化、个性化的具体形象，是具有人格化的可传递的精神消费品，有助于快速聚集人气和提高城市认知度。

据了解，“二十四节气”起源于黄河流域，2016年被正式列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。

平度与二十四节气渊源深厚。西汉时期平度人徐万且参与验证了《太初历》，成为首次完整记载二十四节气的历法。2017年10月，平度被中国民俗学会中国二十四节气研究中心授予“中国二十四节气”研究中心研究基地。

此次，平度携手功夫动漫股份有限公司联合推出《节气小精灵》动画片。该动画片融入山东、青岛、平度等地的地标、文化、特色等元素，搭建起全方位城市营销推广矩阵，丰富文旅品牌内涵，为城市发展赋予新标识、新内涵。

据悉，“二十四节气”IP形象将在平度政务办公、公共设施、公用事业等社会各个方面得到广泛应用，打造“线上+线下”“文化+产业”的全产业链条，塑造城市文化新名片，提升城市形象辨识度和城市品牌传播力。

下一步，青岛平度还将积极招引“二十四节气”主题乐园等优质文旅项目落户，形成多元化商业开发，拉长文化旅游产业链条，促进产业良性快速发展。

同时，平度也将以此次发布会为契机，继续深入挖潜，加快打造“二十四节气”城市IP的产业、商业、政务和智造等四大体系，积极整合各类优质产业资源，努力带动和促进经济发展。

（宋晓华 孙科强 张 茜）