浙江新冠疫苗日接种能力达100万剂次（接种新冠疫苗 共筑健康长城）

本报杭州4月21日电 （记者李中文、窦瀚洋）“昨晚扫码预约，今天就能接种，还不用排队，太方便了。”一早，家住浙江省杭州市拱墅区上塘街道的市民王琳来到浙大城市学院方舱式临时接种点，顺利完成新冠疫苗接种。

浙江省新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室常务副主任陈广胜介绍，浙江通过完善省疫苗与预防接种综合管理信息系统，在“浙里办”平台及“浙里督”小程序设立防疫服务专区，上线移动端预约接种功能，大大提高了信息录入准确性，减少门诊排队等候时间。

借力数字信息平台，疫苗库存、服务能力和接种需求等也实现了精密协同。目前，浙江省正在研发疫苗全链条追溯监管系统，未来将构建疫苗一体化闭环管理的溯源体系，实现全省疫苗源头可溯、去向可追、风险可控、责任可究、公众可查。

眼下，浙江正建立起分片划区支援保障制度，送疫苗下乡入企，快速提升接种服务能力。湖州市吴兴区基层医疗卫生机构将接种点设到了群众家门口。“以乡镇（街道）为单位制定疫苗接种总计划与周计划，目前吴兴区已完成第一剂次接种13万多人次。”吴兴区卫健局相关负责人说。

截至4月18日，浙江共设立新冠疫苗接种单位1816家、接种台7413个，日最高接种能力达100万剂次。

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 02 版）