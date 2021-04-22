推进社会保障制度改革系统集成（专题深思）

社会保障关乎人民群众最关心最直接最现实的利益问题。习近平总书记指出：“我国社会保障制度改革已进入系统集成、协同高效的阶段。要准确把握社会保障各个方面之间、社会保障领域和其他相关领域之间改革的联系，提高统筹谋划和协调推进能力，确保各项改革形成整体合力。”习近平总书记的重要论述，为完善覆盖全民的社会保障体系，推进社会保障制度改革系统集成、协同高效指明了方向、提供了遵循。

准确把握社会保障各个方面之间的联系，是推进社会保障制度改革系统集成、协同高效的重要前提。目前，我国以社会保险为主体，包括社会救助、社会福利、社会优抚等制度在内，功能完备的社会保障体系已基本建成，基本医疗保险覆盖13.6亿人，基本养老保险覆盖近10亿人，是世界上规模最大的社会保障体系。同时，我国社会保障各个方面之间还存在结构失衡问题，社会资源还没有得到充分利用，部门之间、地域之间还不同程度存在信息壁垒等问题。这些都是推进社会保障制度改革需要解决的问题。为此，必须坚持系统观念，找准社会保障各个方面的职能定位，理顺相互之间关系，充分整合社会资源，打破信息壁垒，大力推进我国社会保障制度改革系统集成。

找准职能定位。社会保障各方面的定位准确与否，在很大程度上影响着社会保障制度整体功能的发挥。定位准确，有助于理顺社会保障各个方面之间的关系，促进社会保障各个方面协同高效运转，更好发挥社会保障制度的整体功能；反之，就会导致社会保障制度体系结构失衡，造成功能内耗。这就要求一方面明确社会救助、社会保险、社会福利等在保障人民群众基本生活、满足人民群众更高层次需求等方面的功能定位和职责分工；另一方面，补齐社会保障制度短板，加快研究制定包括养老服务和儿童福利等在内的社会福利及其相关服务领域的专门法律法规，推动社会救助法制定出台，强化社会保障制度抵御风险的功能。

强化资源整合。按照提供保障的主体划分，社会保障可以分为政府主导的基本保障和市场、社会提供的补充保障两大部分。目前，这两大部分发展存在一定的结构失衡，导致许多社会资源没有得到充分利用，在很大程度上限制了社会保障各方面形成整体合力。比如，在社会救助和社会福利领域，更多依靠的是政府力量，慈善公益的力量还没有得到充分发挥。因此，推进社会保障制度改革，必须进一步整合政府、市场、社会等各方力量，更加重视发挥市场和社会主导的补充保障作用，更加注重激发慈善公益等社会力量在推动社会救助和社会福利事业发展中的活力，通过税收优惠、价值引导等方式激发市场主体参与社会保险的内生动力。

打破信息壁垒。在大数据时代，经济社会各领域的发展都在加快向数字化转型，这为社会保障制度高效运转提供了良好信息技术条件。目前，在我国社会保障信息化发展中，不同地域、不同部门间仍然存在着一定程度的信息壁垒。应积极推进“互联网+社会保障”，以信息技术引领社会保障制度创新，健全社会保障基础信息数据库，消除因部门、地域分割所造成的信息壁垒，实现信息在部门、地域之间顺畅流通，推动社会保障制度更加完善、功能更好发挥。

（作者单位：武汉大学政治与公共管理学院）

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 09 版）