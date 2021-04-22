定制家具能否退货（以案说法）

【案情】甲公司因经营餐厅需要向乙公司定制了家具，双方签订合同，约定：甲公司向乙公司采购特定的餐桌、餐椅等家具，乙公司根据甲公司提供的《采购物品报价清单》进行生产。合同签订后，甲公司依约向乙公司支付了首付款，随后根据约定支付了余款及税费。

不过，乙公司逾期交货，而且，甲公司组织验收时发现，乙公司并未按照约定进行生产，不仅改变了家具的材质、颜色、尺寸，且在油漆方面也存在未进行打磨且严重脱漆等问题，与定制的标准严重不符。甲公司立即与乙公司联系并说明上述质量问题，同时将家具现状拍照给对方公司。乙公司确认后但未能提出解决方案。此后，甲公司又多次通过电话与乙公司进行沟通，乙公司以各种理由推诿并未进行修理或补救。

甲公司要求退货，对方也不予回应。无奈之下，甲公司委托人员将家具搬运到他处进行仓储封存。此后，甲公司向乙公司发送《律师函》，要求解除合同，并要求乙公司及时办理退货并返还家具采购款。乙公司则认为甲公司不单方面享有解除合同权利，双方发生纠纷诉至法院。

【说法】我国民法典规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。本案中，甲公司与乙公司签订合同约定了定制产品的规格、数量、货款及质量标准，符合承揽合同的构成要件，属于承揽合同纠纷。

甲公司定制家具用于经营餐厅，具有整体购买、成套使用的特征。然而，乙公司交付的家具在尺寸、颜色方面不符合约定，直接导致甲公司不能实现合同目的，因此法院认为甲公司依法有权行使合同解除权，确认合同解除。

合同解除后，定制家具产生的运费、仓储费用如何分担？对此，法院认定乙公司应退还家具采购款，向甲公司支付运费、公证费，并向甲公司支付仓储保管费用直至实际退货并接收家具之日止。

（本报记者 魏哲哲整理）

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 19 版）