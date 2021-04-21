直播预告：胆囊癌隐匿性高、伪装性强，该如何远离它？

胆囊癌是最常见和侵袭性强的胆道系统恶性肿瘤，早期缺乏典型的临床表现，5年生存率低，预后差，大多数患者在诊断时已属于晚期。而其隐匿性很高，在临床上易被误诊为胆囊炎、胆石症等，很多患者也因此错失治疗时机，病人在出现右上腹痛、右上腹包块、黄疸或贫血等症状时病情常常已属晚期。

胆囊癌“隐匿性”那么高，“伪装技术”那么强，我们应该如何预防它？2021年4月22日（周四）12:30-13：30，中日医院肝胆外科主任医师杨志英将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就胆囊癌的预防问题为大众答疑解惑。

嘉宾简介

杨志英，中日医院肝胆外科主任，教授，博士生导师。

多年来工作在临床第一线，在普外科及肝胆胰外科领域积累了丰富的临床经验，通过组建多学科协作团队(MDT)对专业范畴内复杂疑难病例多进行合理规范的综合治疗。

以第一作者及通讯作者在国内外医学杂志发表论文100余篇，SCI论文20余篇。参与编写及翻译专业著作5部。承担首都医科大学、协和医科大学、北京大学医学部及北京中医药大学本科生及研究生教学工作，为首都医科大学博士生导师、协和医科大学、北京大学医学部及北京中医药大学及中日友好医院临床医学研究所硕士导师。

擅长：肝、胆、胰、脾及甲状腺等普外科疾病的诊断和外科治疗，尤其擅长疑难病例的诊断治疗。

出诊情况：周二、周五上午肝胆外科知名专家号，周四上午国际部主任医师号。

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