疫苗研发专家：我国新冠疫苗研发处在国际第一军团 已为50多国提供支持

人民网北京4月21日电 （董童）今日，国务院联防联控机制就新冠疫苗接种有关情况举行发布会。会上，科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣介绍，我国政府在疫情早期布置了五条技术路线，其中三条技术路线冲到最前面，包括三个灭活疫苗，还有一个病毒载体疫苗，都获得国家药监局批准附条件上市，在目前预防接种中发挥着重要作用。

“另外一个是重组蛋白疫苗，也已获得紧急使用批准。我国整个新冠疫苗的研发处在国际的第一军团，不仅为我们国家，还为五十几个其他国家人民提供了疫苗支持。”邵一鸣表示，另外还布局了若干条技术路线，有十几个疫苗已进入临床研究，包括减毒流感疫苗载体的技术路线疫苗，正在进行二期临床试验，表现出了很好的安全性和免疫原性，mRNA疫苗、DNA核酸疫苗，临床前研究显示了非常好的前景，正在进行二期临床试验。