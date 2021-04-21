专家：大面积推广新冠疫苗接种可为应对病毒变异争取时间

人民网北京4月21日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就新冠疫苗接种有关情况举行发布会。针对外媒“在全球大规模推广新冠疫苗接种，可能促使病毒加速变异，导致病毒的感染性更强、毒性更大，最终无法有效应对”的观点，科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣表示，这种说法缺乏科学根据。

邵一鸣称，病毒变异是个永恒的主题，特别是mRNA病毒，它的变异基础就是病毒会持续复制。而要想持续复制，必须要从感染者循环不断地传给易感者，也就是要流行，不流行就没有机会复制，就传播不下去。从这个意义上来讲，要阻断流行有两大措施：一是公共卫生措施；二是使用疫苗。疫苗可以阻断病毒的传播，病毒在不传播的时候就不能复制，不能复制就不会产生更多的变异株。

“通过大面积推广疫苗接种，我们可以为应对未来病毒发生变异争取到时间，使得企业、研发机构能够研究新一代针对变异株的疫苗。从这个意义上来讲，疫苗可以阻止变异株的出现，而不是促进它的出现。”邵一鸣表示。